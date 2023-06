Padł charytatywny rekord

exel

2023-06-29 22:12:36

Oczywiście ubezpieczyciel nie poczuł się do odpowiedzialności i nie pokrywa takich kosztów? Czeka na pracę biegłych lub wyrok sądowy? Polskie prawo to żart. Życie i zdrowie ludzi dalej warte jest mniej niż worek ziemniaków. Wypłaty za to decydentów, budżetówki i pracowników ubezpieczalni są za to stałe i pewne. I wszystko jest pięknie, póki sami nie wpadną w tryby swojej własnej machiny i sami nie posmakują czyjejś analogicznej ignorancji i tumiwisizmu.