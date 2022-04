"Pacyfka" bez wyroku, sprawa odroczona. Druga rozprawa w szczecińskim sądzie

Z tym aspergerem to już niezła ściema, większość ludzi to ma albo aspergera albo adhd.

Weronika

2022-04-14 11:29:03

"zachłysnęły się" czy to pisze obiektywny dziennikarz relacjonujący sprawę? Przecież to oczywiste że niejaka Pacyfka użyła mowy nienawiści bluzgając publicznie na drugą kobietę. Skoro nie umie zachować norm kulturowych i nie odważyła się na przeprosiny to podlega sprawa osądowi. Robicie tej żałosnej celebrytce niepotrzebną reklamę. Mniej nienawiści w życiu społecznym Szczecina to jest marzenie zdecydowanej większości mieszkańcow