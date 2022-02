Kaja Godek kontra Monika Tichy

Kaja Godek, znana aktywistka antyaborcyjna, wytoczyła sprawę o znieważenie Monice "Pacyfce" Tichy, szczecińskiej lewicowej działaczce. Godek poczuła się urażona wulgarnym monologiem, jaki na jej temat wygłosiła szczecinianka podczas jednej z demonstracji Strajku Kobiet. Rozprawa trwa właśnie w szczecińskim sądzie.

Był styczeń 2021 roku. W Szczecinie, podobnie jak w innych polskich miastach, odbywała się manifestacja przeciwko decyzji Trybunału Konstytucyjnego o zaostrzeniu przepisów antyaborcyjnych. Po orzeczeniu TK polskie przepisy antyaborcyjne stały się jednymi z najsurowszych w Europie.

- Ty szmato jedna, co się tak pięknie fotografujesz ze swoim niepełnosprawnym synem! W***dalaj k***wo! J***bać Godek - krzyczała wtedy "Pacyfka".

Według Godek to nawoływanie do linczu. Dlatego pozwała szczeciniankę.

Proces - zamknięty dla mediów, bo na obecność dziennikarzy nie zgodziła się Godek - rozpoczął się we wtorek w Sądzie Rejonowym Szczecin - Prawobrzeże Zachód. Najpierw przed gmachem zgromadzili się zwolennicy pozwanej. Skandowali: "Nigdy, przenigdy nie będziesz szła sama!".

- Taki mamy po prostu czas, że musimy robić to, co trzeba zrobić - przemawiała Tichy. - Jeżeli jest niesprawiedliwość, jeżeli jest krzywda, to trzeba się temu opierać, bo inaczej będzie się powiększać. Pytano mnie, czy żałuję. Nie żałuję. My jesteśmy ofiarami systemowej przemocy. Doświadczamy krzywdy. Są ludzie, którzy chcą narzucić nam swoje poglądy w naszym prywatnym życiu. Działalność fundamentalistycznych katolików i prawicy zmierza do tego, aby narzucić ich ideologię i zasady wynikające z ich religii każdemu bez obywatelowi i każdej obywatelce niezależnie od wyznania. Na to po prostu nie ma zgody.

Z czasem pojawiły się także osoby wspierające Godek. Przynieśli między innymi transparent ze zdjęciem dziecka abortowanego w dziesiątym tygodniu ciąży.

- Jesteśmy tu dlatego, że lewica przekroczyła kolejną granicę - stwierdził Krzysztof Kasprzak, który razem z Godek prowadzi Fundację Życie i Rodzina. - Wulgarny hejt na Kaję Godek, szczucie, wzywanie do tego, żeby zrobić jej fizyczną krzywdę. Trzeba przeciwko temu zaprotestować. Trzeba postawić temu tamę. Dziwię się temu zdziczeniu obyczajów. Dziwię, że Monika Tichy znalazła jakichkolwiek obrońców po lewej scenie politycznej, która to zawsze ma usta pełne frazesów o tym, żeby nie dyskryminować, żeby nie wykluczać, żeby nie używać mowy nienawiści. Wulgarny hejt, jaki wylał się przy okazji Strajku Kobiet, pokazuje, że wszystko jest faryzejskie, że to hipokryzja. Nie można takim językiem operować w przestrzeni publicznej.©℗

(as)