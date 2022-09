Oszukana „na węgiel”. Kobieta straciła ponad 10 tysięcy złotych

Stargardzianka została oszukana metodą „na węgiel”.

To nowy sposób działania oszustów. Tworzą oni kopie stron internetowych firm zajmujących się sprzedażą węgla. Strony te są łudząco podobne to oryginalnych. Oszuści mogą wykorzystywać nazwy nieistniejących już firm. Potencjalni klienci otrzymują wiadomość SMS z linkiem, który rzekomo ma odsyłać ich do strony sprzedawcy. W tym tygodniu ofiarą takich oszustów padła stargardzianka.

– Została oszukana przy zakupie 4 ton węgla typu ekogroszek – informuje mł. asp. Justyna Siwarska z Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie. – Przelała pieniądze na podany w wiadomościach numer konta. Okazało się, że firma zajmująca się sprzedażą opału, na który kobieta przelała pieniądze, już dawno nie istnieje. Oszuści wykorzystali nieistniejącą już nazwę firmy, wyłudzając od kobiety pieniądze w kwocie ponad 10 tysięcy złotych. ©℗

(w)