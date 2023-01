Oszukali ponad 150 osób na tzw. sprzedaż lawinową

Prokurator Regionalny w Szczecinie wniósł do sądu akt oskarżenia przeciwko pięciu oskarżonym, którym zarzuca doprowadzenie 157 osób do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej kwocie ponad 3,5 mln zł oraz ponad 355 tys. euro. Chodzi o organizowanie tzw. sprzedaży lawinowej.

- Członkowie zorganizowanej grupy przestępczej działającej w Szczecinie i innych miejscowościach na terenie Polski prowadzili zakazany w Polsce system tzw. „sprzedaży lawinowej” określony w ustawie o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji - podaje Prokuratura Regionalna w Szczecinie. - Działania tego rodzaju posiadają podobny mechanizm, jak w przypadku tzw. „piramidy finansowej”, a polegają na nakłanianiu innych osób do nabywania towarów lub usług poprzez obietnicę uzyskania korzyści materialnych w zamian za nakłonienie kolejnych osób do dokonywania takich samych transakcji.

Oskarżeni prowadzili swoją przestępczą działalność pod szyldem „Pay Trade”, organizując spotkania i szkolenia, podczas których nakłaniali inne osoby tzw. „pakietów członkowskich” w klubie „Pay Trade”, obiecując przy tym możliwość korzystania dzięki nim z usług medycznych, prawnych, podatkowych i innych, jak również możliwość zakupów złota i innych metali szlachetnych ze zniżką. Nabywcom pakietów obiecywane były również specjalne comiesięczne prowizje w postaci przelewów gotówkowych uzależnionych od wartości i rodzaju nabywanych pakietów oraz udzielano obietnicę uzyskania korzyści materialnych w zamian za nakłonienie innych osób do dokonania takich samych transakcji, które to osoby uzyskałyby podobne korzyści materialne wskutek nakłonienia kolejnych osób do udziału w systemie, nie umożliwiając odsprzedania klubowi zakupionych pakietów faktycznie po upływie 14 dni od daty przystąpienia do tego systemu. Przed pokrzywdzonymi zatajano, że system, do którego przystępowali miał charakter piramidy finansowej, utrzymującej się głównie z wpłat samych członków klubu, a także, że nie dawał on faktycznie możliwości w przeważającej większości przypadków osiągnięcia spodziewanego zysku na poziomie chociażby równowartości ceny zakupu pakietu.

- Oskarżeni swoimi działaniami doprowadzili 157 ustalonych członków klubu „Pay Trade” do niekorzystnego rozporządzenia mieniem, wynikającego z wpłacenia ceny zakupu pakietu członkowskiego i nie uzyskania w ramach przewidzianych kolejnymi regulaminami prowizji (bonusów) kwot zbliżonych choćby do ceny zakupu pakietu – doprowadzając te osoby do niekorzystnego rozporządzenia mieniem w łącznej wysokości 3 535 064,80 zł i 355 008,67 euro, czyniąc sobie z popełnienia tego przestępstwa stałe źródło dochodu - przekazuje prokuratura.

Oskarżonym grozi kara do 10 lat pozbawienia wolności. (K)