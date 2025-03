Idzie mroźny weekend. Spodziewane przymrozki w większości powiatów regionu

Fot. Anna Gniazdowska

Przed przymrozkami na terenie 13 powiatów województwa zachodniopomorskiego ostrzega Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Szczecinie.

Ostrzeżenie obejmuje powiaty: białogardzki, choszczeński, drawski, gryficki, kołobrzeski, Koszalin, koszaliński, łobeski, sławieński, stargardzki, szczecinecki, świdwiński i wałecki. Obowiązuje od początku doby w piątek (14 marca) do godz. 7 w poniedziałek (17 marca). W tym czasie prognozowany jest spadek temperatury powietrza w nocy z czwartku na piątek do około -1°C, przy gruncie do -2°C, w kolejnych nocach do około -4°C, przy gruncie do -6°C. Temperatura maksymalna w ciągu dnia ma wynosić przeważnie od 5°C do 8°C.

(k)