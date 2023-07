Ostrzeżenie przed burzami z gradem w całym województwie (1)

Fot. archiwum

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał w sobotę ostrzeżenie drugiego stopnia przed burzami z gradem dla całego województwa zachodniopomorskiego.

"Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć silne opady deszczu do 35 mm, lokalnie do 45 mm oraz porywy wiatru do 75 km/h. Miejscami grad" – poinformowali synoptycy IMGW.

Alert obowiązuje w sobotę od godz. 12 do godz. 21. Synoptycy oceniają prawdopodobieństwo wystąpienia tych zjawisk atmosferycznych na 80 proc.

(dAs)