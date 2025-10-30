Ostrzeżenie o silnym wietrze w Szczecinie i regionie. Jest alert RCB (akt. 1)

Fot. Dariusz Gorajski

Miejskie Centrum Zarządzania Kryzysowego ostrzega przed wystąpieniem silnego wiatru na terenie Szczecina w czwartek 30 października od godz. 11 do godz. 17. Miejscami prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 40 km/h, w porywach do 75 km/h, z południowego zachodu i zachodu.

Podobne komunikaty dotyczące silnego wiatru w czwartek wydał też Regionalny System Ostrzegania. Najsilniej ma wiać w powiatach nadmorskich w północno-wschodniej części województwa zachodniopomorskiego: koszalińskim, mieście Koszalinie i w sławieńskim. Tam prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 55 km/h, w porywach do 90 km/h, a w pasie wybrzeża do 110 km/h, z zachodu. W związku z tym wysłano alert RCB o treści: „Uwaga! Dziś i jutro (30/31.10) prognozowany silny wiatr. Zachowaj ostrożność podczas aktywności na zewnątrz, nie przebywaj i nie parkuj pod drzewami.”

