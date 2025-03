Ostrzeżenie o ryzyku przekroczenia poziomu alarmowego PM10

te grille są z nami

2025-03-10 13:29:12

Wiosna przyszła w tym roku wcześniej, co za tym idzie, w weekend na prawie każdej działce czy polanie palił się grill. Wczorajszy spacer po lasku arkońskim, to jak kanwa filmu "Goryle we mgle". Wszędzie pełno dymu i zapachu kiełby z grilla