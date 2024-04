Ostrzeżenie meteorologiczne. We wtorek może silnie wiać w Zachodniopomorskiem

Fot. Archiwum

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej PIB Biuro Meteorologicznych Prognoz Morskich Wydział w Szczecinie ostrzega przed silnym wiatrem w województwie zachodniopomorskim.

Prognozuje się wystąpienie silnego wiatru o średniej prędkości do 30 km/h, w porywach do 45 km/h, w porywach do 75 km/h, z zachodu i południowego zachodu.

Ostrzeżenie stopnia pierwszego obowiązuje we wtorek (2 kwietnia) od godz. 11.00 do godz. 19.00 tego samego dnia.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska ocenia się na 80 proc.

Ł.T