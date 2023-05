Ostrzeżenie meteorologiczne. W nocy możliwe przymrozki w Zachodniopomorskiem

Fot. archiwum

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej Państwowy Instytut Badawczy wydał ostrzeżenie przed przymrozkami w kilku powiatach województwa zachodniopomorskiego.

Synoptycy prognozują w dniu 19 maja w godz. od 2.00 do godz. 6.00 spadek temperatury powietrza do około 1 st. C, przy gruncie zaś do -3 st. C.

Zjawisko może wystąpić w powiatach: koszalińskim, szczecineckim, sławieńskim, świdwińskim, białogardzkim, wałeckim, łobeskim, drawskim oraz mieście Koszalin.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska ocenia się na 70 proc.

Ł.T