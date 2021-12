Ostatnie dni Jarmarku Bożonarodzeniowego w Szczecinie

Jeszcze do środy 22 grudnia można odwiedzać Szczeciński Jarmark Bożonarodzeniowy w centrum miasta. Oprócz stoisk z przysmakami, na jarmarku znajdziemy ręcznie robione bombki i świąteczne ozdoby. Są też liczne atrakcje dla dzieci.

W tym roku jarmark objął cztery miejsca: aleję Kwiatową, plac Adamowicza, plac Lotników oraz Deptak Bogusława. Wzbudza duże zainteresowanie mieszkańców i turystów.

– Jesteśmy stałymi bywalcami jarmarków, w zeszły weekend byliśmy na Zamku, dzisiaj jesteśmy tutaj – mówiła pani Ewa, która w piątek przed południem wybrała się na rodzinny spacer aleją Kwiatową. - Jak co roku jarmark jest ogromny, szkoda tylko, że nie wszystkie stoiska są teraz otwarte. Jedyne, czego nam tutaj brakuje, to klusek ze stoiska z przysmakami Pomorza Zachodniego, jesteśmy ich wiernymi fanami.

Na jarmarku humory dopisywały klientom przez cały tydzień, natomiast w weekend odbędzie się szereg atrakcji także dla najmłodszych. W sobotę 18 grudnia na Deptaku Bogusława od g. 11 do 17 będzie można podziwiać Pokazy Szalonego Naukowca, a w tym samym czasie na placu Lotników będą się odbywały animacje dla dzieci z elfem i śnieżynką. O g. 17 rozpocznie się tam pokaz taneczny Teatr Fame, a o 18 "świąteczne brzmienia i muzyczne podróże" DJ Tatinka.

19 grudnia będzie ostatnim dniem z grami i zabawami dla dzieci. Niedziela na Deptaku Bogusława rozpocznie się od animacji dla dzieci z Elsą i Olafem, podczas gdy na placu Lotników będą się odbywały animacje z reniferem i pomocnikiem Mikołaja. Oba wydarzenia potrwają od 11 do 17. Na placu Lotników od g. 17 do 18 będzie można obserwować Betlejemskie Światełko Pokoju, a o 18 rozpocznie się pokaz taneczny Just Cheerleaders. ©℗

Karolina Białczewska