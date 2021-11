Ostatnia szansa na uratowanie Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej

Istnieje jeszcze możliwość, żeby budowę Szczecińskiej Kolei Metropolitalnej zakończyć w trzecim kwartale 2023 roku - zadeklarował zarząd PKP Polskich Linii Kolejowych podczas wspólnego posiedzenia zachodniopomorskich posłów, radnych Szczecina oraz województwa. Takiej możliwości nie ma, trzeba zwrócić się do Unii Europejskiej z prośbą o przesunięcie terminu realizacji - to z kolei ocena Trakcji, wykonawcy SKM. Prezydent Szczecina Piotr Krzystek stwierdził zaś, że strony projektu mają ostatnią szansę na pozytywne zakończenie przedsięwzięcia.

- Chcę powiedzieć jasno: jesteśmy tutaj po to, aby znaleźć rozwiązanie, aby ten projekt został szczęśliwie zakończony, aby nie było zagrożenia utraty dofinansowania unijnego i konieczności zwrotu ogromnej dotacji udzielonej wszystkim partnerom projektu - zaczął przewodniczący ZZP, poseł Arkadiusz Marchewka z PO, podczas obrad w sali sesyjnej magistratu - Kilkanaście dni temu zostało publicznie stwierdzone, że do końca 2023 prace mogę nie zostać zakończone. To zła informacja.

Według Arnolda Brescha z zarządu PKP PLK odpowiedzialność za opóźnienie ponosi Trakcja, która m.in. nie przygotowała pełnej dokumentacji. PKP PLK i Trakcja są w sporze sądowym. Gdyby nie doszło do porozumienia z wykonawcą, PKP PLK bierze pod uwagę możliwość zastąpienia Trakcji na spornym odcinku inwestycji inną firmą.

- Plan, który uruchamiamy w tej chwili, pozwoli nam na osiągnięcie celu projektu do trzeciego kwartału 2023 roku - stwierdził Arnold Bresch.

- Rok 2023 jest nierealny - odpowiedział Arkadiusz Arciszewski, wiceprezes Trakcji.

Jak zatem uratować SKM? Według przedstawiciela wykonawcy jest tylko jedna możliwość - należy prolongować termin finansowania projektu. Jego zdaniem Komisja Europejska powinna się na to zgodzić, bo za opóźnieniem stoją obiektywne przyczyny, takie jak konieczność dodatkowych robót geotechnicznych, konieczność zmiany typu sieci trakcyjnej oraz fakt, że wiata na przystanku Pogodno znajduje się w rejestrze zabytków. ©℗

(as)

