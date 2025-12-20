Ostatni weekend Szczecińskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego

Fot. Agata JANKOWSKA

To już ostatni weekend Szczecińskiego Jarmarku Bożonarodzeniowego. Do niedzieli można jeszcze odwiedzać stoiska wystawców, robić świąteczne zakupy i szukać niepowtarzalnych prezentów, których nie kupi się w centrach handlowych. Rękodzieło, regionalne smakołyki, ozdoby i upominki tworzone z pasją...

Tradycyjnie, w weekend na tym jarmarku będzie można wejść tanecznym krokiem – świąteczne disco z DJ-em wprowadzi w radosny klimat świąt. Sobota będzie dniem pełnym wydarzeń dla całych rodzin. Najmłodsi wraz z opiekunami będą mogli wziąć udział w spotkaniach, animacjach i warsztatach – od czytania bajek w domku św. Mikołaja, przez kreatywne zdobienie pierniczków, po ekologiczne gry i zabawy, które nie tylko gwarantują dobrą zabawę, ale zwracają uwagę na troskę o środowisko. Na jarmarkowej scenie pojawią się także opiekunowie ze Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Szczecinie, którzy opowiedzą o tym, jak ważna jest świadoma opieka nad psami i kotami.

Popołudnie i wieczór wypełni muzyka – na scenie pojawią się chóry i zespoły, które zadbają o wyjątkową, świąteczną oprawę. To doskonały moment, by przy dźwiękach kolęd i świątecznych utworów spacerować po Jarmarku, delektować się zimowymi przysmakami i kompletować prezenty na ostatnią chwilę.

Niedziela upłynie w szczególnie ciepłej i zaangażowanej atmosferze dzięki akcji charytatywnej „Iglaki za przysmaki”. To wydarzenie, które łączy świąteczne tradycje z pomaganiem – każdy, kto przyniesie karmę lub przysmaki dla zwierząt, może wesprzeć potrzebujących podopiecznych schroniska i jednocześnie zabrać ze sobą świąteczne drzewko.

Szczeciński Jarmark Bożonarodzeniowy potrwa do niedzieli, 21 grudnia. O godz. 20 stoiska zostaną zamknięte.

(k)

