Ostatni dzień Żagli. Wiele atrakcji i finał z rockowym przytupem

Fot. Dariusz Gorajski

Niedziela to ostatni dzień Żagli 2025 w Szczecinie. Atrakcji nie będzie brakowało przez cały dzień, a na zakończenie na scenie głównej finał z udziałem gwiazd polskiego rocka.

W niedzielne południe poznamy laureatów Regat o Puchar Prezydenta Miasta Szczecin. Nagrody otrzymają najlepsi żeglarze biorący udział w imprezie.

Tego dnia rozstrzygną się także finałowe zmagania VIII Festiwalu Orkiestr Dętych. Przez trzy dni orkiestry i mażoretki prezentowały pokazy musztry paradnej i niezwykłe aranżacje znanych utworów. Na finał przewidziany jest wspólny marsz i koncert orkiestr (start o g. 12:00 spod napisu Szczecin na Łasztowni), pokaz musztry paradnej o g. 14:00 (pl. Solidarności) oraz zakończenie festiwalu wraz z rozdaniem nagród o g. 16:00.

Niedziela to także ostatni dzień, w którym skorzystać można z atrakcji festiwalowych stref. Tego dnia na najmłodszych czekają: Strefa Dziecięca, Strefa Żeglarska, wesołe miasteczko przy ul. Admiralskiej i Holiday Park na Łasztowni.

Jest to także ostatnia szansa, by odwiedzić Aleję Artystów i Aleję Zachodniopomorskie Smaki. To właśnie tutaj można znaleźć żeglarskie pamiątki, unikalną biżuterię i lokalne przysmaki. Działają też strefy gastronomiczne po obydwu stronach Odry.

Sporo wydarzeń także na muzycznych scenach. Od g. 15:00 rozpoczną się koncerty na Scenie Szantowej na Łasztowni. O g. 16:00 przy ul. Jana z Kolna rozpocznie się barwne widowisko – Splash of Colors, które w tym roku obchodzi swoje 10-lecie w Szczecinie.

Na zakończenie – wielki finał na scenie głównej. Niedzielny wieczór będzie należał do gwiazd polskiego rocka: De Mono, Happysad i T-LOVE.

(k)