Ostatni dzień Żagli. Wiele atrakcji i finał z rockowym przytupem
Data publikacji: 17 sierpnia 2025 r. 09:46
Ostatnia aktualizacja: 17 sierpnia 2025 r. 09:46
Fot. Dariusz Gorajski
Niedziela to ostatni dzień Żagli 2025 w Szczecinie. Atrakcji nie będzie brakowało przez cały dzień, a na zakończenie na scenie głównej finał z udziałem gwiazd polskiego rocka.
W niedzielne południe poznamy laureatów Regat o Puchar Prezydenta Miasta Szczecin. Nagrody otrzymają najlepsi żeglarze biorący udział w imprezie.
Tego dnia rozstrzygną się także finałowe zmagania VIII Festiwalu Orkiestr Dętych. Przez trzy dni orkiestry i mażoretki prezentowały pokazy musztry paradnej i niezwykłe aranżacje znanych utworów. Na finał przewidziany jest wspólny marsz i koncert orkiestr (start o g. 12:00 spod napisu Szczecin na Łasztowni), pokaz musztry paradnej o g. 14:00 (pl. Solidarności) oraz zakończenie festiwalu wraz z rozdaniem nagród o g. 16:00.
Niedziela to także ostatni dzień, w którym skorzystać można z atrakcji festiwalowych stref. Tego dnia na najmłodszych czekają: Strefa Dziecięca, Strefa Żeglarska, wesołe miasteczko przy ul. Admiralskiej i Holiday Park na Łasztowni.
Jest to także ostatnia szansa, by odwiedzić Aleję Artystów i Aleję Zachodniopomorskie Smaki. To właśnie tutaj można znaleźć żeglarskie pamiątki, unikalną biżuterię i lokalne przysmaki. Działają też strefy gastronomiczne po obydwu stronach Odry.
Sporo wydarzeń także na muzycznych scenach. Od g. 15:00 rozpoczną się koncerty na Scenie Szantowej na Łasztowni. O g. 16:00 przy ul. Jana z Kolna rozpocznie się barwne widowisko – Splash of Colors, które w tym roku obchodzi swoje 10-lecie w Szczecinie.
Na zakończenie – wielki finał na scenie głównej. Niedzielny wieczór będzie należał do gwiazd polskiego rocka: De Mono, Happysad i T-LOVE.
(k)
Komentarze
Stary zeglarz
2025-08-17 21:20:12
Te imprezy są barometrem gospodrczym . Widać, że dolujemy po 19 latach wladzy tej ekipy. To widać i czuc
Esojrza
2025-08-17 18:27:19
Już parę lat nie chodzę bo mało jednostek i same fast food...
Cinho
2025-08-17 17:55:54
@Smętna atmosfera, bariery są ustawione z głową, to są drogi dla ratowników.
@abc
2025-08-17 17:54:34
Ostatnie żagle były dwa lata temu. Pozostali malkontenci niech zamilkną. Nic się nie robi, źle. Jak już coś się dzieje, to też niedobrze.
Janek
2025-08-17 15:29:15
Niestety zgadzam się z wszystkimi negatywnymi komentarzami, porażka,przerost formy nad treścią
Spęd obciachu i fastw od
😁
2025-08-17 14:42:07
Radio szczecin ma swoj kanal na yt. Z zagli wrzucili filmik parada orkiestr ,,dentych ,,
Bosman
2025-08-17 14:01:00
Uważam że szczecin jest zbyt socjalny
To nie wina
2025-08-17 12:41:09
Organizatorów , tylko obecny syndrom czasu! Niewielu ludzi ma powody do radości. Pustaki , lekkoduchy i lemingi dobrze zarabiające wciąż wybierając nam trzecią drogę wpakowali Nas i siebie w gorszy model odwiecznej wojny PO i PIS! Co z tego, że Szymek jest w porzo? Co z tego,że Kosiniak ma swoje racje dojeżdżany przez PIS-owskich zagończyków? Ogólnie cieszy się tylko sort UB-ków i starej ociężałej komuny! Młodzież liczy na Konfę, a KONFA to słabeusz, a nie kontrrewolucjonista! Polska ginie !
Żenada po Ciecińsku
2025-08-17 12:26:23
Złot żagielków zamiast Żaglowców.Żenada z ochydnym fast foodem , ciepłym pifem i wrzaskami bezstresowo wychowanych bachorów .Oby nigdy więcej blokowania miasta przez takie wymysły
abc
2025-08-17 12:15:43
z żaglowców praktycznie zero , no jeden zabytkowy reszta to praktycznie jachty i te komercyjne... ogólnie na cos tam mozna popatrzec ale czy nie lepiej byloby organizowac taka impreze raz na 2-3 lata ale za to naprawde duza?
Smętna atmosfera
2025-08-17 11:09:04
Mało ludzi, małe żaglowce i mało zainteresowanych.
Tramwaj mógłby jeździć normalnie. Na ustawiali masę barierki bez namysłu.
