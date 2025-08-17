Niedziela, 17 sierpnia 2025 r. 
REKLAMA 12 szczecin
REKLAMA

W sportowym rytmie Żagli 2025 [GALERIA]

Data publikacji: 16 sierpnia 2025 r. 11:25
Ostatnia aktualizacja: 16 sierpnia 2025 r. 20:31
W sportowym rytmie Żagli 2025
Fot. Dariusz Gorajski  

Drugi dzień Żagli 2025 rozpoczął się aktywnie i w wyjątkowej atmosferze. W sobotni poranek, 16 sierpnia wystartował Bieg pod Żaglami. Jego trasa prowadziła po obu stronach Odry, a zawodników głośno dopingowali kibice. 

Start odbył się o godzinie 9:00 ze skweru WOŚP na Łasztowni. Zawodnicy pobiegli przez Nabrzeże Starówka, most pontonowy, Bulwar Chrobrego i Bulwar Piastowski, by ostatecznie zameldować się ponownie na Łasztowni. Na mecie na każdego czekał pamiątkowy medal z wizerunkiem bielika – nowego symbolu w kolekcji biegów Bulwarove.

Po głównym biegu, około godziny 10:15, do rywalizacji przystąpiły dzieci. W ramach Biegów Kota Umbriagi najmłodsi pokonali dystanse od 100 do 600 metrów, a nagrodą były medale z podobizną słynnego szczecińskiego kocura.

Impreza odbywała się w ramach wakacyjnego cyklu Bulwarove pod hasłem „Spalaj kalorie z EcoGeneratorem. Popijaj szczecińską kranówką” i była okazją do wspólnego spędzenia czasu, zabawy i promocji zdrowego stylu życia.

(dg)

REKLAMA
REKLAMA

Komentarze

Jadwiga
2025-08-16 19:07:30
Chciałam sprawdzić , czy udało się zamienić Wały Chrobrego w ,zakopiańską Gubałówkę. Słyszałam , że tak , ale nie mogłam wjechać ,gdyż jakiś urzędnik ,zabronił niepełnosprawnym wjeżdżać na teren imprezy. Panie Krzystek , w żadnym europejskim mieście nie tylko nie wyklucza się niepełnosprawnych z takich imprez , ale szykuje się dla nich specjalne parkingi i pełną pomoc. To pański urzędnik podjął taką haniebną decyzję. Szczecin miastem ludzi pełnosprawnych ... do wszystkiego.Wstyd.
s/y DAR KPO
2025-08-16 14:09:08
Bardzo blado wypada ta POmpowana impreza , więcej piwa niż żagli. Ja bym wzorem dawnych korowodów weneckivh zrobiłbym paradę kilkudziesięciu jachtów otrzymanych w ramach KPO, w końcu.bedziemy je spłacać wspólnie przez lata . Może za rok przyyplynie taka armata?

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA

Czytaj także

REKLAMA

Pogoda

12 pogos_icon
Zobacz prognozę na 3 dni
REKLAMA

Zgadzam się na przechowywanie moich danych osobowych na urządzeniu, z którego korzystam w formie tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze mnie ze stron internetowych zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych (w tym na profilowanie i w celach analitycznych) przez Kurier Szczeciński sp. z o.o. Więcej w naszej Polityce Prywatności.

Akceptuję