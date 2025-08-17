W sportowym rytmie Żagli 2025 [GALERIA]

Fot. Dariusz Gorajski

Drugi dzień Żagli 2025 rozpoczął się aktywnie i w wyjątkowej atmosferze. W sobotni poranek, 16 sierpnia wystartował Bieg pod Żaglami. Jego trasa prowadziła po obu stronach Odry, a zawodników głośno dopingowali kibice.



Start odbył się o godzinie 9:00 ze skweru WOŚP na Łasztowni. Zawodnicy pobiegli przez Nabrzeże Starówka, most pontonowy, Bulwar Chrobrego i Bulwar Piastowski, by ostatecznie zameldować się ponownie na Łasztowni. Na mecie na każdego czekał pamiątkowy medal z wizerunkiem bielika – nowego symbolu w kolekcji biegów Bulwarove.



Po głównym biegu, około godziny 10:15, do rywalizacji przystąpiły dzieci. W ramach Biegów Kota Umbriagi najmłodsi pokonali dystanse od 100 do 600 metrów, a nagrodą były medale z podobizną słynnego szczecińskiego kocura.



Impreza odbywała się w ramach wakacyjnego cyklu Bulwarove pod hasłem „Spalaj kalorie z EcoGeneratorem. Popijaj szczecińską kranówką” i była okazją do wspólnego spędzenia czasu, zabawy i promocji zdrowego stylu życia.

(dg)