Ośrodek pomoże niepełnosprawnym i ich rodzinom

Przy ul. Przyszłości w Szczecinie do końca przyszłego roku ma powstać Centrum Opiekuńczo - Mieszkalne. Pomoc i opiekę znajdą tam osoby niepełnosprawne, miejsc będzie dwadzieścia. To wspólna inicjatywa gminy Szczecin oraz polskiego rządu. Przedstawiciele obu stron w Urzędzie Wojewódzkim podpisali umowę na budowę i wyposażenie nowego miejsca.



- Takie centra są formą uzupełnienia systemu pomocy osobom niepełnosprawnym poprzez możliwość zamieszkania czy to dziennego, czy to całodobowego - mówił wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki. - Jesteśmy winni osobom niepełnosprawnym pomocy udzielać. Kwota, która zostanie przekazana z budżetu państwa na budowę tego centrum, to 2 miliony 744 tysiące złotych.

Wiceprezydent Szczecin Krzysztof Soska wyjaśniał, że budowa centrum jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców - także na potrzeby rodziców osób chorych, często starzejących się i ciężko walczących o to, aby zapewnić przyszłość swoim niepełnosprawnym dorosłym dzieciom. Centrum będzie parterowym budynkiem pozbawionym architektonicznych utrudnień, tak, aby dobrze czuły się w nim osoby mające problemy z poruszaniem się.

- Najważniejsze jest to, że osoby tam mieszkające będą miały zapewnioną opiekę i funkcjonowanie w miarę samodzielne - dodawał Soska. - Plan jest taki, żeby na koniec przyszłego roku można było powiedzieć, że 20 miejsc w Szczecinie powstaje. Kilka miejsc będzie miało charakter wytchnieniowy, ponieważ jest bardzo duża potrzeba, aby dla bliskich, którzy opiekują się osobą niepełnosprawną, stworzyć możliwość tygodniowego, dwutygodniowego, miesięcznego odpoczynku, aby mogli wyjechać na wczasy albo zrobić cokolwiek, tylko móc przestać przez moment być w stu procentach zaangażowanymi w opiekę.

Cała inwestycja ma kosztować ok. 5, może 5,5 miliona złotych.

©℗

Alan Sasinowski

Cały artykuł w środowym „Kurierze Szczecińskim” i wydaniu cyfrowym z 18 sierpnia 2021 r.