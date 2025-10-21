Wtorek, 21 października 2025 r. 
OSP Reptowo świętuje 45. Zabytkowy wóz i urodzinowa uroczystość

Data publikacji: 21 października 2025 r. 15:55
Ostatnia aktualizacja: 21 października 2025 r. 17:17
OSP Reptowo świętuje 45. Zabytkowy wóz i urodzinowa uroczystość
Zabytkowy wóz odrestaurowali ratownicy z OSP Reptowo. Fot. powiat stargardzki  

45 lat służby i pasji mają za sobą strażacy - ochotnicy z Reptowa w gm. Kobylanka, pow. stargardzki. 

– 45 lat działalności OSP Reptowo to wyjątkowy jubileusz i dowód wieloletniego zaangażowania druhen i druhów w życie lokalnej społeczności – podkreślał Bartosz Brożyński, wicewojewoda zachodniopomorski. – Strażacy ochotnicy nie tylko niosą pomoc przy pożarach, ale także wypadkach, przy zabezpieczaniu lokalnych wydarzeń i wszędzie tam, gdzie potrzebna jest szybka reakcja. Dziękuję za waszą służbę!

W części oficjalnej przypomniano historię jednostki, wręczono odznaczenia i podziękowania. Prezesem OSP w Reptowie jest druhna Anna Biernacik.

Szczególnym momentem uroczystości było przecięcie wstęgi przy nowej gablocie, w której dumnie prezentuje się zabytkowy wóz strażacki, odrestaurowany z pasją przez druhów z Reptowa. Efekt ich pracy wzbudził zachwyt uczestników. Podczas jubileuszu nie zabrakło także tortu, a wieczorem w świetlicy w Reptowie odbyła się wspólna zabawa.

Obchody uświetnili swoją obecnością m.in. Bartosz Brożyński, wicewojewoda zachodniopomorski, Iwona Wiśniewska, starosta, Anna Nowak, radna Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego, a także druh Stanisław Kopeć, honorowy członek Zarządu Głównego ZOSP RP.

W uroczystości, która odbyła się w minioną sobotę w OSP w Reptowie, wzięli udział przedstawiciele władz samorządowych, strażacy oraz mieszkańcy gminy Kobylanka. Nie zabrakło także delegacji strażaków z partnerskiej gminy Boitzenburg, radnych oraz mieszkańców Reptowa. ©℗

(w)

Komentarze

Brawo zuchy!
2025-10-21 16:31:13
