Do Poznania poniżej dwóch godzin. PKP PLK prezentuje postępy robót

Na stacji kolejowej w Reptowie przedstawiciele kolei i wykonawcy przebudowy linii kolejowej E-59 Poznań - Szczecin-Dąbie pochwalili się w środę efektami dotychczas wykonanych prac. Podsumowali postępy na zachodniopomorskim odcinku tej wartej 4 mld zł inwestycji.

Wizyta techniczna z udziałem dziennikarzy odbyła się na modernizowanej stacji kolejowej w Reptowie. Tam prace dobiegają powoli końca. Kolej chce ją niebawem oddać do użytku, równocześnie ze stacjami w Grzędzicach i Miedwiecku.

Na stacji w Reptowie prace są na ostatniej prostej. Montowane są ostatnie elementy małej architektury. Stoją już m.in. stojaki na rowery, ławki i tzw. spoczniki, czyli oparcia dla osób, które wolą czekać na pociąg na stojąco. Lada dzień na stacji pojawią się zegary, nagłośnienie, systemy dynamicznej informacji pasażerskiej. Będą one obsługiwane z posterunku Lokalnego Centrum Sterowania Stargard. Perony podwyższono, by pasażerom było łatwiej wchodzić do pociągów i z nich wychodzić. Są teraz dłuższe i szersze. Na zmodernizowanej stacji wykonano udogodnienia dla osób niepełnosprawnych, w tym wygodne

...