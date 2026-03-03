Wtorek, 03 marca 2026 r. 
REKLAMA 14 szczecin
REKLAMA

Osina szykuje święto sportu. Znów zagości olimpijski duch

Data publikacji: 03 marca 2026 r. 09:53
Ostatnia aktualizacja: 03 marca 2026 r. 09:53
Osina szykuje święto sportu. Znów zagości olimpijski duch
Osina przygotowuje się do Dni Olimpijczyka Fot. archiwum SP Osina  

W Szkole Podstawowej im. Bronisława Malinowskiego w Osinie (powiat goleniowski) odbyło się spotkanie organizacyjne poświęcone przygotowaniom do Powiatowych i Gminnych Dni Olimpijczyka. Wydarzenie od lat integruje mieszkańców oraz promuje wartości sportu i ideę olimpizmu.

REKLAMA

Podczas rozmów omówiono kwestie programowe i logistyczne związane z uroczystością, która odbędzie się 3 czerwca 2026 roku na terenie szkoły. W programie przewidziano m.in. spotkania z olimpijczykami, wystawy tematyczne oraz bieg przełajowy „Mila Osińska – Bieg dla Bronka”, organizowany ku czci patrona placówki – Bronisława Malinowskiego.

– Chcemy, aby było to prawdziwe święto sportu i wartości olimpijskich, które zainspiruje młodych ludzi do aktywności i pracy nad sobą – podkreślił Stanisław Kopeć, prezes Zachodniopomorskiej Rady Olimpijskiej. -  Kulminacją obchodów będzie ceremoniał olimpijski, nawiązujący do tradycji największych światowych imprez sportowych.

W spotkaniu uczestniczyli: Stanisław Kopeć, Krzysztof Szwedo – wójt gmina Osina, Tomasz Kulinicz – wicestarosta goleniowski, dyrektor szkoły Tatiana Olbert, wicedyrektor Renata Langner oraz pracownicy Urzędu Gminy Osina.©℗

(jb)

REKLAMA

Komentarze

kowboj
2026-03-03 10:07:08
A nie wymieniono w liście obecności kierowcy wójta gminy...
Aby odpowiedzieć na komentarz, musisz być zalogowany.
Tylko zalogowani użytkownicy mają możliwość komentowania
Zaloguj się Zarejestruj

Czytaj także

REKLAMA

Pogoda

14 pogos_icon
Zobacz prognozę na 3 dni
REKLAMA