Osina szykuje święto sportu. Znów zagości olimpijski duch

W Szkole Podstawowej im. Bronisława Malinowskiego w Osinie (powiat goleniowski) odbyło się spotkanie organizacyjne poświęcone przygotowaniom do Powiatowych i Gminnych Dni Olimpijczyka. Wydarzenie od lat integruje mieszkańców oraz promuje wartości sportu i ideę olimpizmu.

Podczas rozmów omówiono kwestie programowe i logistyczne związane z uroczystością, która odbędzie się 3 czerwca 2026 roku na terenie szkoły. W programie przewidziano m.in. spotkania z olimpijczykami, wystawy tematyczne oraz bieg przełajowy „Mila Osińska – Bieg dla Bronka”, organizowany ku czci patrona placówki – Bronisława Malinowskiego.

– Chcemy, aby było to prawdziwe święto sportu i wartości olimpijskich, które zainspiruje młodych ludzi do aktywności i pracy nad sobą – podkreślił Stanisław Kopeć, prezes Zachodniopomorskiej Rady Olimpijskiej. - Kulminacją obchodów będzie ceremoniał olimpijski, nawiązujący do tradycji największych światowych imprez sportowych.

W spotkaniu uczestniczyli: Stanisław Kopeć, Krzysztof Szwedo – wójt gmina Osina, Tomasz Kulinicz – wicestarosta goleniowski, dyrektor szkoły Tatiana Olbert, wicedyrektor Renata Langner oraz pracownicy Urzędu Gminy Osina.©℗

