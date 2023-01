Gdzie się podziały sklepiki? Mieszkańcy jakoś muszą sobie radzić

Są w gminie Nowogard takie miejsca, w których nie ma sklepu. Podobnie zresztą jak w innych miejscowościach naszego regionu. Gdzie mieszkańcy kupują chleb? Na przykład w określonych godzinach zbierają się na „krzyżówce" lub miejscu wyznaczonym i oczekują przyjazdu samochodu z pieczywem z piekarni. Komunikacja publiczna na prowincji w zasadzie nie istnieje, a wielu mieszkańców wsi często zastanawia się, jak ma zrobić podstawowe zakupy. Jak sobie radzą na co dzień?

- Gdy zabraknie nam np. śmietanki do kawy lub jakiejś ekstra smaczniejszej wędliny, trzeba na to machnąć ręką. Trudno. Nikt nie będzie specjalnie jechał do Nowogardu, by kupić te artykuły. Ale gdy zabraknie nam pieczywa, to musimy czekać, aż przyjedzie do nas samochód z piekarni, by dowieźć chleb, bułki itp. pieczywo. Wówczas zbieramy się na „krzyżówce" drogi i wypatrujemy samochodu z nadzieją, że przyjedzie. Czy tak musi być? Mamy przecież XXI wiek. Ten dawny sklepik, przy którym rozmawiamy, bardzo nam pomagał i szkoda, że jest już nieczynny… - mówi ze smutkiem Małgorzata Mąka, mieszkanka wsi Miętno w gminie Nowogard.

