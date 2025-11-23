Niedziela, 23 listopada 2025 r. 
Orszak Chrystusa Króla w centrum Szczecina. Możliwe utrudnienia w ruchu

Data publikacji: 23 listopada 2025 r. 11:52
Ostatnia aktualizacja: 23 listopada 2025 r. 12:30
Fot. Mirosław Ciechanowski  

Orszak Chrystusa Króla wyruszy w niedzielę (23 listopada) o godzinie 13 sprzed Bazyliki Archikatedralnej pod wezwaniem świętego Jakuba Apostoła w Szczecinie. Procesja zakończy się przed Sanktuarium Najświętszego Serca Pana Jezusa przy placu Zwycięstwa. Kierowcy muszą liczyć się z utrudnieniami w ruchu, zaś  pasażerowie komunikacji miejskiej z opóźnieniami. 

Uroczystość Chrystusa Króla Wszechświata kończy w Kościele katolickim rok liturgiczny. Oznacza to, że za tydzień rozpocznie się okres przygotowania się do Bożego Narodzenia, czyli adwent. Wraz z nim zaczyna się nowy rok liturgiczny i duszpasterski 2025/2026 pod hasłem „Uczniowie-misjonarze”.

(ip, pap)

Komentarze

@ Pobudka....
2025-11-23 13:43:23
Jak Ci się w Polsce nie podoba, wracaj do siebie.
@Pobudka
2025-11-23 13:37:11
Nikt nikogo do wiary nie zmusza. Dobrowolna decyzja.
Pobudka....
2025-11-23 12:44:21
Państwo wyznaniowe tutaj ogon rządzi psem nie odwrotnie...

