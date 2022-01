Oko na Morskie Centrum Nauki

Szczecinianie i turyści z zaciekawieniem przyglądają się powstającemu na Łasztowni Morskiemu Centrum Nauki. Na zewnątrz jest już prawie gotowe. Otwarcie – według zapowiedzi – pod koniec roku.

Siatka na elewacji MCN, która odmieniła jego dotychczasowy bardzo kolorowy i budzący kontrowersje wygląd, właściwie jest już zamontowana. Fasada budynku będzie podświetlana.

– Pod siatką, stanowiącą zewnętrzną część elewacji, jest zamontowane ponad czterysta paneli ledowych o odpowiednim kącie ustawienia soczewek, które będą sterowane komputerowo i będzie można to synchronizować na przykład z ilustracją muzyczną – mówi Jarosław Dobrzyński, rzecznik MCN. – Drugi ciekawy element to kula planetarium wewnątrz budynku, która też będzie oświetlona. Przez wielkie przeszklenia, które są elementem fasady, będzie ją widać. Jest to skomponowane z zewnętrzną iluminacją.

Powstają też eksponaty do MCN. Kilkadziesiąt jest już gotowych, w Centrum będzie ich ponad dwieście.

Erbud – generalny wykonawca prac – ma zejść z budowy z końcem lutego br., otwarcie MCN jest planowane na koniec roku.

(gan)