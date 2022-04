Ogród bez wody. Fontanny nie pozostaną puste

Zamiast na fontannach to bym zaoszczędził rezygnując z zakupu starych nowych tramwai typu Beta, wszyscy będą zadowoleni mieszkańcy, pracownicy komunikacji i motorniczowie a jaka kasa to wykorzystania na inne lepsze cele

Brawo krzystek

2022-04-01 09:05:36

Co za innowacyjne podejście do koncepcji floatin garden... Baseny bez wody a w nich kwiaty, tafle kwiatów. Wow, co za kreatywność w interpretacji znaczenia słów, jestem dumny że Szczecin jest forpocztą takich innowacji językowych. I pełna zgoda, po co nam fontanny w alei fontann skoro będziemy mieli fabrykę wody! Piotrze Krzystku kruluj nam po wsze czasy i jeden dzień dłużej!