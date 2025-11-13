„Ogniste ptaki” wreszcie odnowione

Fot. Agata Jankowska

Popularna rzeźba Władysława Hasiora, będąca jednocześnie symbolem miasta i parku Kasprowicza, została odrestaurowana i odmalowana. Od niedawna „Ogniste ptaki” wyróżniają się świeżymi, nowymi barwami - tak, jak to miało miejsce przed laty.

REKLAMA

Bardzo długo ikoniczna instalacja jednego z najważniejszych polskich artystów XX wieku ulegała degradacji. Mimo apeli o renowację „Ognistych ptaków”, miasto długo zwlekało z podjęciem konkretnych działań. Wreszcie, kilka dni temu szczecinianie ujrzeli odnowioną rzeźbę.

Urząd Miasta zapowiedział jej renowację w czerwcu br. - kompleksowe prace restauratorskie obejmujące między innymi: usunięcie powierzchownych uszkodzeń oraz odtworzenie i scalenie brakujących fragmentów. Renowacja odbyła się na zlecenie Biura Miejskiego Konserwatora Zabytków. Wykonała ją firma Patrik-Art Piotr Dziemianowski z Torunia. Koszt prac wynosił 146 370 zł.

Rzeźba powstała w 1975 roku przy okazji indywidualnej wystawy Władysława Hasiora w Zamku Książąt Pomorskich. Wtedy tę plenerową instalację zamontowano na skarpie przy Zamku. Ptaki zniknęły stamtąd w momencie budowy Trasy Zamkowej, a po latach i po renowacji zostały wyeksponowane na skarpie w parku Kasprowicza, gdzie stoją do dziś. Podobny pomnik - również autorstwa Hasiora - stoi w Koszalinie i nosi nazwę „Tym, co walczyli o polskość i wolność ziem Pomorza”. Ten szczeciński jest jednak mniej patetyczny, o czym wspominał sam autor. ©℗

(aj)

REKLAMA