Ogień pamięci w rocznicę wojny

Dziś o godz. 17.30 pod pomnikiem Anioła Wolności odbędzie się upamiętnienie ofiar wojny na Ukrainie. fot. Dariusz GORAJSKI

We wtorek 24 lutego o godzinie 17.30 przy pomniku Anioła Wolności na placu Solidarności w Szczecinie odbędzie się upamiętnienie ofiar wojny na Ukrainie. Wydarzenie organizuje Stowarzyszenie Mi-Gracja.

REKLAMA

Organizatorzy apelują, aby przynieść ze sobą znicze, kwiaty lub fotografie.

- Zapalmy światło, aby oddać hołd, wyrazić wdzięczność oraz pokazać naszą jedność i solidarność. Stwórzmy razem żywy znak pamięci, światła i wspólnoty - piszą organizatorzy.

Wydarzenie pn. "Ogień pamięci jednoczy" odbywa się w 4. rocznicę wybuchu wojny na Ukrainie, którą rozpętała Rosja pod przywództwem prezydenta Władimira Putina.

Wcześniej, bo o godz. 17, w Muzeum Narodowym w Szczecinie - Centrum Dialogu przełomy odbędzie się debata, której jednym z wątków będą ekshumacje ofiar rzezi wołyńskiej, prowadzone w ubiegłym roku na Ukrainie, za zgodą ukraińskich władz przez polskich naukowców. Zaproszenie do udziału w spotkaniu przyjęli: dr Dorota Kowalewska z Uniwersytetu Szczecińskiego, gen. Marek Ojrzanowski, prof. Andrzej Ossowski.©℗

(aj)

REKLAMA