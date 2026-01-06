Odzieżowiec został sprzedany

Przedwojenny budynek przy al. Niepodległości został sprzedany po kilku latach bezskutecznych prób znalezienia inwestora. Fot. Dariusz Gorajski

Słynny „Odzieżowiec” w centrum Szczecina ma nowego właściciela. Przedwojenny budynek przy al. Niepodległości został sprzedany po kilku latach bezskutecznych prób znalezienia inwestora. Nabywcą nieruchomości jest przedsiębiorca związany z ogólnopolską siecią handlową. Transakcję przeprowadził syndyk masy upadłościowej spółki, do której wcześniej należał obiekt.

Budynek od lat uznawany jest za jeden z najbardziej charakterystycznych obiektów handlowych w mieście. Powstał jeszcze przed II wojną światową jako nowoczesny dom towarowy. Po wojnie przez dziesięciolecia funkcjonował jako popularny dom handlowy „Odzieżowiec” i był jednym z głównych miejsc zakupów dla mieszkańców Szczecina oraz regionu. Dla wielu osób stał się symbolem handlu w śródmieściu i ważnym punktem na mapie miasta. Po zmianach ustrojowych znaczenie obiektu stopniowo malało. W kolejnych latach zmieniały się funkcje budynku, a część powierzchni pozostawała niewykorzystana. Nieruchomość kilkukrotnie wystawiano na sprzedaż, jednak długo nie udawało się znaleźć kupca. Dopiero ostatnia procedura sprzedaży zakończyła się powodzeniem.

„Odzieżowiec” to rozległy gmach z kilkoma kondygnacjami nadziemnymi i podziemnymi, położony w ścisłym centrum Szczecina. Budynek objęty jest ochroną konserwatorską, co oznacza, że ewentualne prace modernizacyjne będą musiały uwzględniać jego historyczny charakter i zachować najważniejsze elementy architektoniczne. W przeszłości mieściły się tu nie tylko sklepy, ale także różne instytucje, w tym pierwsza siedziba regionalnej telewizji. Nowy właściciel nie przedstawił jeszcze szczegółowych informacji dotyczących przyszłego wykorzystania obiektu. Sprzedaż kończy jednak wieloletni okres niepewności związany z losem jednego z najbardziej znanych budynków w centrum miasta.

