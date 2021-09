Zero tolerancji dla chamskiego parkowania - to reguła, od której wyjątkiem jest al. Niepodległości. Na co dowodem choćby ten stary Mercedes - wciąż jeszcze na czarnych blachach - który zaparkował na styku z pniem drzewa, a kołami przygniatając krzewy róż. Jak wielu przed nim i równie bezkarnych kierowców.

A wystarczyłoby obrzeże kwietnika podwyższyć o 10 cm. Żeby ochronić zieleń przed bezmyślną dewastacją. Jednak w Szczecinie… Nie da się - jak widać.

(an)