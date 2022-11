Odsłonięto mural upamiętniający synagogę

Prezentacja artystycznej interpretacji dawnej synagogi, która widnieje na ścianie Książnicy Pomorskiej zgromadziła nie tylko przedstawicieli władz i duchowieństwa, ale także liczne grono szczecinian. To jedno z najważniejszych wydarzeń, którego celem jest upamiętnienie przedwojennej żydowskiej społeczności Szczecina i jej historii.

Odsłonięcie muralu, którego autorem jest znany uliczny artysta Piotr Pauk (znany jako "Lump") odbyło się w czwartek 10 listopada o godzinie 14. Była to oficjalna prezentacja dzieła, które przedstawia budynek dawnej, zniszczonej w trakcie Nocy Kryształowej (z 9 na 10 listopada 1938 roku) synagogi. W wydarzeniu udział wzięli miedzy innymi: członkowie Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów, naczelny rabin Polski Michael Schudrich, marszałek województwa zachodniopomorskiego Olgierd Geblewicz oraz wojewoda zachodniopomorski Zbigniew Bogucki.

Przed oficjalnymi przemówieniami, prowadzący uroczystość przedstawił krótko historię przedwojennej społeczności żydowskiej Szczecina. Wydarzenie urozmaicił krótki koncert skrzypcowy. Następnie głos oddano Róży Król z Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Szczecinie, która podziękowała wszystkim za liczne przybycie.

- Ten mural i ta uroczystość są zwieńczeniem mojej czterdziestoletniej pracy w Towarzystwie Społeczno-Kulturalnym Żydów w oddziale Szczecińskim - mówiła. - Od wielu lat robimy wiele projektów wspieranych zarówno przez miasto, jak i przez Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego, aby upamiętnić historię żydowskich mieszkańców Szczecina i rejonu, zarówno tych, którzy tu mieszkali przed wojną, jak i tych, którzy mieszkali tu po wojnie. Jest nas niewielu, ale uważam, że nasze dokonania są bardzo duże i mogę się tym pochwalić.

Głos zabrał również marszałek Olgierd Geblewicz.

- Mam głębokie przekonanie, że ten dzień jest ważny, bo to kolejny kroczek na drodze, którą kroczymy już od kilkudziesięciu lat - budowy naszej zachodniopomorskiej tożsamości - mówił. - To jest na pewno dzieło trudne, bo wszyscy jesteśmy przybyszami na tej ziemi, albo jesteśmy dziećmi i wnukami przybyszów. Starając się budować to, co zawsze głęboko doceniałem - tę naszą tożsamość - staramy się również odkrywać historię tego miejsca, historię, która była budowana, kiedy nas tu nie było. Była budowana pięknymi dokonaniami, ale też bolesnymi kartami w historii.

Wydarzenie zakończyła modlitwa odmówiona przez Michaela Schudricha oraz złożenie kwiatów i zniczy pod ścianą, na której widnieje mural. Przed wojną, niemal dokładnie w tym samym miejscu stała spalona przez nazistów synagoga.

