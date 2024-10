Odra w Szczecinie blisko stanu ostrzegawczego

Do Pana "stary zgred" . Z całym szacunkiem, ale Pan chyba się pomylił. Jeśli by Niemcy zniszczyli swoje wały przeciwpowodziowe, to ich by zalewało. Coś mi tu nie pasuje w Pańskiej opinii. Jak znam fizyke, to woda pod gorę nie płynie

szczecinianin

2024-10-03 15:34:36

Po raz kolejny pisze, czyli, jest to "wołanie na puszczy". NIE MA MOŻLIWOŚCI ZALANIA SZCZECINA I NIC DALEJ , AŻ DO BAŁTYKU. Ale czujność została zachowana, pełna mobilizacja, wały na 1 m wysokości, a ja sie pytam " PO CO TO JEST" ? Ale potem będą pochwały, medale, nagrody..... I ja sie znowu pytam " ZA CO TO BEDZIE" ? Za powódz, ktorej nie ma , nie było i nie będzie ... I nie ma takiej fizycznej możliwości. ONI to wiedzą, ale skoro jest możliwość przytulić kasę i splendor, CHAMY i tyle