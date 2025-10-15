Odpowie za znęcanie się nad psem

Gracjan S. przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Fot. KPP Gryfino

Jest akt oskarżenia przeciwko mężczyźnie, który lipcu tego roku w Ognicy, pow. gryfiński, znęcał się nad psem.

Prokurator Rejonowy w Gryfinie skierował do sądu akt oskarżenia przeciwko 29-letniemu Gracjanowi S., który znęcał się nad psem. Na zabezpieczonych nagraniach widać, jak podchodzi do zwierzaka i brutalnie rzuca nim o ziemię.

– W toku przeprowadzonych czynności dowodowych ustalono, że Gracjan S. w lipcu 2025 r. w Ognicy znęcał się nad psem ze szczególnym okrucieństwem – informuje Julia Szozda, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Szczecinie. – Mężczyzna chwycił zwierzę za kark, a następnie rzucił nim o jezdnię wyłożoną kostką brukową, co spowodowało u psa ból i cierpnie. Ponadto ustalono, że Gracjan S. kierował groźby karalne pozbawienia zdrowia i życia wobec dwojga osób.

W toku śledztwa wobec podejrzanego zastosowano środki zapobiegawcze w postaci dozoru policji. Mężczyzna ma obowiązek stawiania się w Komendzie Powiatowej Policji w Gryfinie 4 razy w tygodniu. Usłyszał też zakaz przyjmowania i posiadania zwierząt domowych i gospodarczych.

Jak informuje prokuratura, Gracjan S. był już karany sądownie. Podczas przesłuchania przyznał się do popełnienia zarzucanych mu czynów. Jest oskarżony o przestępstwo z art. 35 ust. 2 ustawy o ochronie zwierząt, które jest zagrożone karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Zaś za kierowanie gróźb karalnych grozi mu do 3 lat pozbawienia wolności. ©℗

