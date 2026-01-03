Sobota, 03 stycznia 2026 r. 
REKLAMA -3 szczecin
REKLAMA

Odpalili fajerwerki w sklepie, by dokonać kradzieży [FILM]

Data publikacji: 03 stycznia 2026 r. 10:02
Ostatnia aktualizacja: 03 stycznia 2026 r. 10:38
Odpalili fajerwerki w sklepie, by dokonać kradzieży
 

Kryminalni z Komisariatu Policji Szczecin Nad Odrą zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 44 i 33 lat, którzy w przeddzień sylwestra około godziny 21 w jednym z kompleksów handlowych odpalili fajerwerki, stwarzając realne zagrożenie dla przebywających tam osób.
 
Jak ustalili policjanci, użycie fajerwerków miało na celu odwrócenie uwagi ochrony i klientów oraz ukrycie kradzieży. Sprawcy zabrali ze sklepu kontroler do gier o wartości 119 zł. Po zdarzeniu odjechali samochodem. Zostali zatrzymani następnego dnia.
 
- Mężczyźni usłyszeli zarzuty kradzieży zuchwałej, zniszczenia mienia o wartości nie mniejszej niż 50 tysięcy złotych oraz narażenia innych osób na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu   informuje policja. - Na szczęście w wyniku zdarzenia nikt nie odniósł obrażeń. Jeden ze sprawców - 44-latek był wcześniej karany za przestępstwa przeciwko mieniu.
 
Prokurator zastosował wobec podejrzanych policyjny dozór, zakaz zbliżania się do sklepu oraz zakaz opuszczania kraju. W sprawie prowadzone jest śledztwo.
 
(K)

REKLAMA

Film: KMP Szczecin

REKLAMA
Tylko zalogowani użytkownicy mają możliwość komentowania
Zaloguj się Zarejestruj

Czytaj także

REKLAMA

Pogoda

-3 pogos_icon
Zobacz prognozę na 3 dni
REKLAMA