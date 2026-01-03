Odpalili fajerwerki w sklepie, by dokonać kradzieży [FILM]

Kryminalni z Komisariatu Policji Szczecin Nad Odrą zatrzymali dwóch mężczyzn w wieku 44 i 33 lat, którzy w przeddzień sylwestra około godziny 21 w jednym z kompleksów handlowych odpalili fajerwerki, stwarzając realne zagrożenie dla przebywających tam osób.



Jak ustalili policjanci, użycie fajerwerków miało na celu odwrócenie uwagi ochrony i klientów oraz ukrycie kradzieży. Sprawcy zabrali ze sklepu kontroler do gier o wartości 119 zł. Po zdarzeniu odjechali samochodem. Zostali zatrzymani następnego dnia.



- Mężczyźni usłyszeli zarzuty kradzieży zuchwałej, zniszczenia mienia o wartości nie mniejszej niż 50 tysięcy złotych oraz narażenia innych osób na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu informuje policja. - Na szczęście w wyniku zdarzenia nikt nie odniósł obrażeń. Jeden ze sprawców - 44-latek był wcześniej karany za przestępstwa przeciwko mieniu.



Prokurator zastosował wobec podejrzanych policyjny dozór, zakaz zbliżania się do sklepu oraz zakaz opuszczania kraju. W sprawie prowadzone jest śledztwo.



(K)

Film: KMP Szczecin

