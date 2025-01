Naprawiają wypaloną przez fajerwerki elewację nowego bloku w Szczecinie

REKLAMA

Komentarze

klufin 2025-01-07 14:45:23 a co to za badziew na elewacji.........z czasów Gierka elewacje do dzisiaj super

ZS 2025-01-07 14:16:04 Byłem przekonany, że ta częsć elewacji to cegła klinkierowa.... Popatrzcie ludzie, jaką teraz popelinę robią, wszechobecny styropian... Polska Styropianowa czyli Prowizoryczna XD

każdego roku 2025-01-07 14:00:25 Są setki uszkodzonych elewacji, karoserii samochodów, dachów itp. A mimo to, wciąż handel artykułami pirotechnicznymi kwitnie w najlepsze bez większych ograniczeń. Każdy idiota może sobie kupić petardę i odpalić gdzie mu się podoba bez konsekwencji. Za wyjątkiem sylwestrowej nocy, powinien być absolutny zakaz używania petard i powinien być egzekwowany z pełną surowością. A tymczasem sprzedaż petard, nawet w marketach, odbywa się już od listopada - podobnie jak nieustanne strzelanie na ulicach.

@U Niemca 2025-01-07 13:56:48 Widzisz tylko problem w elewacji, ale już w idiotach odpalających fajerwerki między budynkami nie? Dlaczego policja nie szuka sprawcy i nie obciąża kosztami naprawy? Jakby taki debil zapłacił za remont, to by następnym razem dwa razy się zastanawiał gdzie odpala niebezpieczne materiały.

doris 2025-01-07 13:35:22 dziwię się że nikt nie pisze o konieczności wydzielenia terenu gdzie można fajerwerków używać a gdzie indziej są zabronione,argumentów jest aż nadto

Jest nowa oferta 2025-01-07 13:04:54 Rządu na nowe , ale używane elektryki! Jaką mamy gwarancję,że taki wzorem tych co już nie zapłonie na chodniku przed blokiem!Domyślacie się co będzie! Elektryka wrzucą do kontenera z wodą i odwiozą! Pytanie , czy Szczecin już ma taki zestaw ratunkowy przeciw starej elektrycznej głupocie ? Nowe produkcje już prawdopodobnie są bezpieczniejsze.Te używane to pułapka prototypa! O elewacji, pomyślcie sami.

U Niemca 2025-01-07 12:59:06 wszystko zostałoby zerwane jako łatwopalne i wyrzucone do śmieci ! W Polsce albo łapówa albo nie ma jeszcze przepisów , że obowiązują atesty p.poż. inne wymagalne ! Współczuję tym co tam mieszkają ! Pożar z różnych powodów może się wszędzie " zalęgnąć " , a wówczas to już będzie POŻOGA i grillowane mięsko !

No to po "zbóju" 2025-01-07 12:37:51 musi być ta elewacja jak fajerwerki ją rozwalają. A nierozważny, to chyba był projektant i budowniczy tego budynku. Ja bym tam nie chciał mieszkać. Taka elewacja to jak podpałka.