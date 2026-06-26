Oddano do użytku ważny odcinek S6. Ze Szczecina do Gdańska o 1,5 godz. szybciej

Fot. GDDKiA

Oddano do użytku ponad 40-kilometrowy odcinek drogi ekspresowej S6 między Słupskiem i Leśnicami, co kończy budowę tej trasy w województwie pomorskim - poinformowała w piątek GDDKiA. Według szacunków dyrekcji dzięki zakończeniu inwestycji czas przejazdu między Gdańskiem a Szczecinem skróci się o ok. 1,5 godziny.

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Nowo otwarty fragment składa się z trzech odcinków: Słupsk – Bobrowniki, Bobrowniki – Skórowo oraz Skórowo – Leśnice. Wartość umów na realizację tych zadań wyniosła 1,27 mld zł.

W ramach inwestycji powstało pięć węzłów drogowych: Budy, Bobrowniki, Rzechcino, Skórowo i Leśnice. Wybudowano także 44 obiekty inżynierskie, w tym 245-metrową estakadę nad doliną rzeki Łupawa, która jest największym takim obiektem na nowym fragmencie S6.

Kierowcy mają obecnie do dyspozycji 330 km drogi ekspresowej S6 od węzła Goleniów Północ do węzła Gdańsk Południe. Trasa ta nosi oficjalną nazwę „Trasa Kaszubska - Kaszëbskô Darga”, stanowi część międzynarodowego szlaku Via Hanseatica.

W środę premier Donald Tusk wskazał, że S6 to element połączenia europejskich portów - będzie odgrywać ważną rolę także z punktu widzenia bezpieczeństwa państwa. Podkreślił, że inwestycja znacząco poprawi warunki podróżowania mieszkańcom Pomorza i osobom przemieszczającym się pomiędzy Trójmiastem a zachodnią częścią kraju.

Budowa S6 na odcinku Słupsk - Bożepole Wielkie o wartości niemal 2,9 mld zł otrzymała wsparcie unijne w kwocie ponad 1,4 mld zł. Środki te pochodzą z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko (FEnIKS).

Według planów GDDKiA w 2033 roku gotowy ma być ostatni element całej arterii – odcinek tunelowy Zachodniej Obwodnicy Szczecina.

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