Oddaj makulaturę, pomóż małej Indze

Trwa walka o życie maleńkiej Ingi z Przęsocina, chorej na SMA. Do pomocy włączył się Zakład Usług Komunalnych, który tym razem zbiera makulaturę. Przekaże ją organizatorom charytatywnej zbiórki.

Rodzice dziewczynki na terapię genową w walce SMA oraz rehabilitację córki potrzebują aż 9,5 mln zł. Wciąż brakuje 4,8 mln złotych. W pomoc włączyły się tysiące osób w całej już Polsce. Kilka tygodni temu można było wesprzeć Ingę wrzucając dowolną kwotę do puszki ustawionej przy stoisku ZUK na Jasnych Błoniach. Mieszkańcom rozdawane były wówczas sadzonki dębów.

Teraz, w Ekoporcie przy ulicy Arkońskiej, trwa zbiórka makulatury. Z prośbą o pomoc zgłosili się organizatorzy akcji charytatywnych, którzy zebrany przez ZUK papier zamierzają sprzedać, a pozyskane środki przeznaczyć dla dziecka. - Zbiórka potrwa do 15 czerwca włącznie, dlatego zachęcamy mieszkańców, by w czasie funkcjonowania Ekoportu, od poniedziałku do piątku w godz. 9-19, w soboty do godziny 15, odwiedzać Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych i przynosić gazety, kartony itp. - mówi Andrzej Kus, rzecznik miasta ds. komunalnych i ochrony środowiska.

Link do zbiórki prowadzonej przez rodziców Ingi: www.siepomaga.pl/inga-sma. (gan)