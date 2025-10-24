Odblask dla mieszkańca powiatu polickiego

Każdy może zabrać odblask z jednego z sześciu stojaków ustawionych w różnych punktach. Fot. Powiat Policki

Prawie tysiąc odblasków w sześciu lokalizacjach udostępnił mieszkańcom Powiat Policki. Każdy może bezpłatnie zabrać odblask z jednego ze stojaków ustawionych w kilku punktach na terenie gminy Police.

Odblaski dostępne są w następujących miejscach: Starostwo Powiatowe w Policach (wejście główne), Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Kawalerów Orderu Uśmiechu w Tanowie, Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy w Trzebieży, Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Policach.

Władze powiatu liczą, że mieszkańcy zechcą takie elementy odblaskowe nosić przy sobie na co dzień. I w ten sposób zwiększać swoje bezpieczeństwo.

– Pieszy bez odblasku widoczny jest dla kierowcy dopiero z odległości 20-30 metrów, natomiast z odblaskiem nawet ze 150-200 metrów, co daje kierowcy kilka dodatkowych sekund na reakcję. Najwięcej wypadków z udziałem pieszych ma miejsce jesienią i zimą, przy słabej widoczności. Prawo nakazuje używanie odblasków poza obszarem zabudowanym, ale eksperci zalecają korzystanie z nich również w miastach – podkreśla wicestarosta policki Damian Walczak.

Inicjatorzy tej akcji podpowiadają też, że odblask najlepiej umieścić na wysokości ruchomych części ciała – np. na rękawie, torbie, plecaku, zamku kurtki lub przy nodze. Należy unikać miejsc, które mogą zostać zasłonięte przez ubranie.

Stojaki z odblaskami mają być na bieżąco uzupełniane.

(sag)

