Od torby do złodzieja. Niezawodny "Karzeł"

Fot. KMP Szczecin

Szczeciński przewodnik oraz jego czworonożny partner Karzeł po raz kolejny pokazali, że świetny z nich duet. Psi węch doprowadził do zatrzymania osób mających związek z włamaniami do pojazdów. Ponadto w mieszkaniu policjanci zatrzymali także poszukiwaną nieletnią.

Policjant z Ogniwa Przewodników Psów Służbowych podczas służby ze swoim pupilem, zostali skierowani w ramach pomocy dla funkcjonariuszy z Referatu Wywiadowczego oraz Ogniwa Patrolowo-Interwencyjnego KMP, którzy wyjaśniali okoliczności włamania do czterech pojazdów. Sprawca pozostawił na miejscu zdarzenia torbę, która posłużyła psu do podjęcia tropu. Już po chwili "Karzeł" doprowadził funkcjonariuszy do jednego z mieszkań, w którym policjanci zastali 15-latkę. Dziewczyna uciekła z domu i była poszukiwana, trafiła pod opiekę mamy.

Kolejną zatrzymaną osobą był mężczyzna, który jak się okazało, miał przy sobie środki odurzające. W mieszkaniu policjanci ujawnili i zabezpieczyli również przedmioty należące do sprawcy włamań do pojazdów. Wszyscy zostali zatrzymani. Trwa postępowanie w tej sprawie. ©℗

(t)