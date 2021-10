Od soboty nowe utrudnienia w centrum i na Niebuszewie

Choć zmiany w organizacji ruchu będą obowiązywać od soboty, ich efekty tak naprawdę odczujemy dopiero w poniedziałek. Trwająca od miesięcy w Szczecinie tzw. torowa rewolucja wchodzi w kolejny etap. Tym razem, oprócz ścisłego centrum, zmiany będą wprowadzone także na Niebuszewie.

– Tam z ruchu zostanie wyłączona pętla autobusowa „Kołłątaja” – tłumaczy Krystian Wawrzyniak, prezes spółki „Tramwaje Szczecińskie”. – Autobusy, które z niej korzystały dotychczas, będą kończyły swój bieg na odcinku ul. Kołłątaja pomiędzy ul. św. Barbary a rondem Sybiraków.

Będzie ona wyłączona z ruchu ogólnego, ale tej zmiany – w przeciwieństwie do pasażerów – kierowcy samochodów praktycznie nie odczują. Gorzej będzie w ścisłym centrum, gdzie utrudnienia dotkną wszystkich użytkowników ruchu i to prawdopodobnie na dużym obszarze. Wprawdzie na pl. Rodła możliwy stanie się przejazd na wprost – od strony pl. Żołnierza w kierunku ul. Malczewskiego, ale to chyba jedyna dobra obecnie informacja.

– Likwidacji ulegną przystanki końcowe wszystkich linii na pl. Rodła pomiędzy al. Wyzwolenia a ul. Matejki – tłumaczy prezes Wawrzyniak. – Natomiast sama ul. Matejki, w okolicy skrzyżowania z al. Piłsudskiego, zostanie całkowicie zamknięta dla ruchu.

Przystanki linii autobusowych 58, 59, 68, 101, 107 i C będą teraz zlokalizowane na obu nitkach al. Wyzwolenia pomiędzy pl. Rodła a pl. Żołnierza Polskiego. Linia C będzie zawracać na pl. Rodła, pozostałe – na pl. Żołnierza. Kierowcy muszą zatem brać pod uwagę, że ruch na tym odcinku się zwiększy, dodatkowo autobusy będą się zatrzymywać w kilku miejscach w celu wymiany pasażerów.

Największym problemem okaże się prawdopodobnie zamknięcie krótkiego odcinka ul. Matejki. Od soboty, jadąc od ul. Malczewskiego trzeba będzie zawrócić przed pl. Rodła. W kierunku północnym, w stronę os. Książąt Pomorskich i Polic, trzeba będzie korzystać z objazdu ulicami Zygmunta Starego, Starzyńskiego i Plantową. To z pewnością spowolni ruch dla jadących od Trasy Zamkowej.

Na skrzyżowaniach Zygmunta Starego i Starzyńskiego oraz Starzyńskiego i Plantowej zmienione zostanie pierwszeństwo przejazdu. Ul. Plantowa w kierunku ul. Matejki oraz ul. Zygmunta Starego na odcinku od Matejki do Starzyńskiego będą jednokierunkowe.

– Odcinek ul. Matejki w kierunku północnym, zgodnie z planem, powinien być zamknięty przez 3 tygodnie – dodaje Krystian Wawrzyniak. – W kierunku Trasy Zamkowej utrudnienia potrwają dłużej.

Pasażerowie powinni też pamiętać, że od soboty przestaną kursować pospieszne linie autobusowe A, G i H. Oficjalnie mają być zawieszone z powodu korków pomiędzy prawo- i lewobrzeżem, ale w rzeczywistości nie są to pierwsze „zawieszenia” w ostatnich dniach, bo miejskim przewoźnikom brakuje kierowców. Niewielką rekompensatą ma być wydłużenie linii pospiesznej B z os. Słonecznego do os. Bukowego, bo niemal na pewno jej punktualność jeszcze się pogorszy. Pasażerowie tramwajów mają mniej powodów do niezadowolenia. ZDiTM zapewnia o wzmocnieniu linii nr 7 oraz uruchomieniu nowej – 13, która co 12 minut ma łączyć Pomorzany przez al. Piastów, pl. Kościuszki i Bramę Portową z pętlą „Turkusowa”. Będzie to linia tymczasowa, kursująca do czasu kolejnego zamknięcia: w planach jest jeszcze m.in. wstrzymanie ruchu tramwajowego w al. Powstańców Wielkopolskich. Prezes TS liczy, że plac budowy uda się przekazać w listopadzie. ©℗

Tomasz TOKARZEWSKI

Szczegóły zmian na mapach poniżej.