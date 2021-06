Od poniedziałku szczepienia nastolatków w wieku 12 - 15 lat

Od dziś można szczepić dzieci w wieku od 12 lat. Przypomnijmy, że pod koniec ubiegłego miesiąca pozytywną decyzję wydała już Europejska Agencja Leków (EMA), a rekomendację działająca przy premierze Rada Medyczna.

„Na razie akcja będzie prowadzona w punktach szczepień, natomiast we wrześniu planowane jest uruchomienie szczepień w szkołach” – informuje rząd na portalu gov.pl.

EMA zatwierdziła wniosek o rozszerzenie stosowania szczepionki Pfizer/BioNTech na dzieci w wieku od 12 do 15 lat.

Szacuje się, że w Polsce uczniowie w wieku od 12 do 18 lat to grupa 2,58 mln osób, kształcąca się w sumie w 24 tys. szkół i innych placówkach oświatowych.

– Dzieci będą szczepione w punktach szczepień populacyjnych i punktach szczepień powszechnych – poinformował pełnomocnik ds. szczepień, szef KPRM Michał Dworczyk.

– Toczą się badania nad dopuszczeniem do szczepień dzieci w wieku od 7 do 12 lat. Wyniki mają być znane we wrześniu. Jeśli będą one pozytywne, to rząd również w oparciu o rekomendację Rady Medycznej przy prezesie Mateuszu Morawieckim będzie decydował o dopuszczeniu tej grupy dzieci do szczepień – dodał Michał Dworczyk.

We wrześniu szczepienia także w szkołach

We wrześniu planowane jest uruchomienie akcji szczepień także w placówkach oświatowych.

Jak poinformowano na gov.pl, od 6 do 10 września dyrektorzy placówek będą zbierali kwestionariusze medyczne od zainteresowanych szczepieniami uczniów, natomiast w okresie 13-17 września planowana jest już akcja szczepień.

Jak zawsze przyjęcie antidotum przeciwko COVID-19 będzie bezpłatne i dobrowolne.

– Akcja szczepień w szkołach będzie uzależniona od zainteresowania – podkreślił minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

Przypomnijmy, że od wczoraj weszły w życie kolejne poluzowania obostrzeń. W imprezach okolicznościowych w lokalu oraz w zgromadzeniach (m.in. wesela) może uczestniczyć maksymalnie 150 osób; w targach i konferencjach 1 osoba na 15 mkw. Z kolei pojazdy transportu zbiorowego powinny mieć obłożenie pasażerami nie większe niż 75 proc. W salach zabaw dla dzieci może przebywać nie więcej niż 1 osoba na 15 mkw. W każdej z tych sytuacji limity nie dotyczą osób w pełni zaszczepionych przeciwko COVID-19.

(kl)