Czwartek, 02 października 2025 r. 
Od piątku parking rotacyjny przy Urzędzie Miasta

Data publikacji: 02 października 2025 r. 14:11
Ostatnia aktualizacja: 02 października 2025 r. 14:15
Od piątku parking rotacyjny przy Urzędzie Miasta
Parking znajduje się na ulicy Szymanowskiego, bezpośrednio przy budynku Urzędu Miasta od strony Jasnych Błoni  

W piątek 3 października wchodzi w życie regulamin rotacyjnego parkingu przy Urzędzie Miasta. Można na nim parkować za darmo do 90 minut pod warunkiem pobrania z parkomatu zerowego biletu parkingowego.

Parking znajduje się na ulicy Szymanowskiego, bezpośrednio przy budynku Urzędu Miasta od strony Jasnych Błoni - poza drogami publicznymi. Liczy 17 miejsc postojowych, z czego dwa są przeznaczone dla osób niepełnosprawnych, trzy – dla pracowników Najwyższej Izby Kontroli i cztery dla służb mundurowych.

Na pozostałych ośmiu miejscach w dni robocze w godzinach od 8 do 17 raz dziennie można bezpłatnie zaparkować pojazd, jednak nie dłużej niż 90 minut. Warunkiem skorzystania z nieodpłatnego postój jest pobranie z parkomatu darmowego biletu parkingowego. Rotacyjne ograniczenia nie obowiązują w święta, weekendy oraz w dniach 2 maja, 24 grudnia i 31 grudnia.

Regulamin parkingu przewiduje opłatę dodatkową 200 zł za przekroczenie limitu czasu bądź postój bez ważnego biletu. Jeżeli po 24 godzinach od naliczenia opłaty dodatkowej dany pojazd nie opuści parkingu oraz nie zostanie pobrany bilet parkingowy, zarządca uprawniony jest do naliczenia kolejnej opłaty dodatkowej. W przypadku, gdy korzystający z parkingu nie pobierze biletu parkingowego zgodnie z regulaminem, ale zapłaci pomyłkowo za postój w Strefie Płatnego Parkowania (SPP), Śródmiejskiej Strefie Płatnego Parkowania (ŚSPP) lub na Płatnym Parkingu Niestrzeżonym (PPN), wysokość opłaty dodatkowej zostanie pomniejszona o połowę.

Tablice informacyjne oraz kołnierz parkomatu parkingu rotacyjnego są wyróżnione kolorem pomarańczowym. Zarządcą parkingu jest miejska spółka Nieruchomości i Opłaty Lokalne. (K)

