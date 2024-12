Od niedzieli zmiany w rozkładzie jazdy pociągów w regionie

Od 15 grudnia więcej połączeń ze Szczecina m.in. do Poznania i Krakowa oraz regularne kursy Pendolino na trasie Szczecin-Warszawa zapowiada PKP Intercity. Dodatkowe połączenia wprowadzi też przewoźnik Polregio.

Od niedzieli na trasie Szczecin-Warszawa będzie kursowało więcej pociągów. Podróżni będą mieli do dyspozycji dziewięć par połączeń, w tym Pendolino.

"Poranny skład wyjedzie ze Szczecina przed godz. 8 i pokona tę trasę w 4 godziny 18 minut. Powrotne Pendolino do Szczecina pozwoli wrócić ze stolicy po 20. Oprócz postoju w Poznaniu pociąg zatrzyma się w Stargardzie i Krzyżu, co pozwoli na przesiadkę w kierunku Gorzowa" – informuje rzecznik prasowy PKP Intercity Maciej Dutkiewicz.

"Nowym połączeniem ekspresowym będzie pociąg EIC Bolesław Prus relacji Warszawa – Szczecin – Warszawa, który umożliwi wyjazd ze stolicy rano i powrót do Warszawy wieczorem" – dodał.

Więcej połączeń ze Szczecina będzie do też do Poznania i Krakowa. Tu nowością jest m.in. pociąg IC Sukiennice do stolicy Małopolski, przez Poznań i Łódź.

"W wakacje jego relacja będzie wydłużona do Zakopanego, dzięki czemu mieszkańcy województwa zachodniopomorskiego zyskają możliwość bezpośredniego dojazdu pociągiem ekonomicznym do stolicy Tatr" – informuje Dutkiewicz.

Wydłużona zostanie trasa składu IC Barbakan. Od grudnia pociąg będzie kursował z Krakowa do Szczecina, obecnie jeździ tylko do Poznania. PKP Intercity informuje też o zwiększeniu liczba połączeń z Kołobrzegu do stolicy przez Piłę i Bydgoszcz. Na tory wyjedzie skład IC Staszic z Warszawy do Szczecina, z grupą wagonów do Kołobrzegu.

Podróżni ze Sławna, Koszalina, Białogardu i Szczecinka będą mogli skorzystać z możliwości dotarcia m.in. do Katowic, Krakowa, Rzeszowa czy Przemyśla. Dojazd do tych miejscowości zapewni wydłużenie relacji pociągów IC Szkuner i IC Zefir do/z Przemyśla.

W okresie wakacji, w wydłużonej relacji do Świnoujścia pojadą pociągi: IC Swarożyc oraz IC Podhalanin relacji Zakopane–Świnoujście–Zakopane, a także sezonowe połączenie TLK Wolin relacji Kraków – Świnoujście – Kraków.

Nowy rozkład wprowadza też Polregio. Jak informuje przewoźnik, od 15 grudnia pojawi się dodatkowe, codzienne połączenie na trasie Szczecin-Bydgoszcz. Uruchomiony zostanie też przyśpieszony pociąg Merkury relacji Szczecin Główny–Poznań Główny–Szczecin Główny. Skład kursuje w piątki, niedziele i dni wzmożonego ruchu podróżnych. Część trasy pokona on z prędkością 160km/h.

Wydłużona zostanie też relacja porannego i popołudniowego połączenia Koszalin–Szczecinek do relacji Piła Główna–Kołobrzeg oraz porannego pociągu Goleniów–Świnoujście do relacji Szczecin Główny–Świnoujście. Pasażerowie będą też mogli korzystać z codziennego, bezpośredniego połączenia Darłowo–Koszalin–Kołobrzeg–Koszalin–Darłowo.

Od połowy grudnia zostanie wprowadzony cykliczny rozkład jazdy na trasie Szczecin–Gryfino. Odjazdy pociągów planowane są w odstępach półgodzinnych w szczycie, poza szczytem co 1-2 godziny. Więcej pociągów ma też być też m.in. na trasie do Świnoujścia, Kołobrzegu i Kostrzyna.

Copyright