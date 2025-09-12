Piątek, 12 września 2025 r. 
REKLAMA 18 szczecin
REKLAMA

65-lecie lokomotywowni Szczecin Wzgórze Hetmańskie

Data publikacji: 12 września 2025 r. 14:01
Ostatnia aktualizacja: 12 września 2025 r. 14:57
65-lecie lokomotywowni Szczecin Wzgórze Hetmańskie
Symulator pociągu. Fot. Ryszard Pakieser  

W sobotę 13 września z okazji 65-lecia lokomotywowni Szczecin Wzgórze Hetmańskie na jej terenie Polregio przygotowało wiele atrakcji. 

Wśród nich: zwiedzanie pojazdów: ED78-028 („Duma Pomorza”), EN63H-012 („Pol’and’Rock Festival”), EN63A-031 („złoty pociąg”), SN61-183 (Ganz z 1972 r.), 31WEbb, zwiedzanie Muzeum Kolei na Pomorzu Zachodnim, prezentacja hali naprawczo-przeglądowej, możliwość wejścia pod wózek napędowy pojazdu trakcyjnego, możliwość wejścia do centrum szkolenia maszynistów, makieta kolejowa H0 1:87, prezentacja podniesionego do góry na „kutruffach” Impulsa bez wózków, symulator pojazdu Impuls, oryginalna kabina EN57 z działającym oświetleniem. Będzie namiot Polregio z gadżetami, a w nim m.in. bilety okazjonalne na przejazd Ganzem. Obchody odbędą się w godzinach 10-14, wejście od ul. Białowieskiej 23.

(K)

REKLAMA
REKLAMA

Komentarze

abc
2025-09-12 15:17:25
ostatnio było chyba w 2015 czyli raz na 10 lat... pociągi są fajne ;)
To Tusk
2025-09-12 14:33:47
Was jeszcze nie zamknął z braku pinindzy ?
Gamz
2025-09-12 14:15:20
Ganz miał jeździć ale region nie miał pieniędzy na konserwację i teraz trzeba robić kompleksowy remont który wyjdzie drozej... dziękujemy panie marszałku...

Dodaj komentarz

HEJT STOP
0 / 500


REKLAMA

Czytaj także

REKLAMA

Pogoda

18 pogos_icon
Zobacz prognozę na 3 dni
REKLAMA

Zgadzam się na przechowywanie moich danych osobowych na urządzeniu, z którego korzystam w formie tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie moich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania przeze mnie ze stron internetowych zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych (w tym na profilowanie i w celach analitycznych) przez Kurier Szczeciński sp. z o.o. Więcej w naszej Polityce Prywatności.

Akceptuję