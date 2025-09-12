65-lecie lokomotywowni Szczecin Wzgórze Hetmańskie

Symulator pociągu. Fot. Ryszard Pakieser

W sobotę 13 września z okazji 65-lecia lokomotywowni Szczecin Wzgórze Hetmańskie na jej terenie Polregio przygotowało wiele atrakcji.

Wśród nich: zwiedzanie pojazdów: ED78-028 („Duma Pomorza”), EN63H-012 („Pol’and’Rock Festival”), EN63A-031 („złoty pociąg”), SN61-183 (Ganz z 1972 r.), 31WEbb, zwiedzanie Muzeum Kolei na Pomorzu Zachodnim, prezentacja hali naprawczo-przeglądowej, możliwość wejścia pod wózek napędowy pojazdu trakcyjnego, możliwość wejścia do centrum szkolenia maszynistów, makieta kolejowa H0 1:87, prezentacja podniesionego do góry na „kutruffach” Impulsa bez wózków, symulator pojazdu Impuls, oryginalna kabina EN57 z działającym oświetleniem. Będzie namiot Polregio z gadżetami, a w nim m.in. bilety okazjonalne na przejazd Ganzem. Obchody odbędą się w godzinach 10-14, wejście od ul. Białowieskiej 23.

(K)