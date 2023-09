Od komorników dla uczniów

Fot. TPD

Izba Komornicza trzeci rok z rzędu zakupiła plecaki i wyprawkę szkolną dla dzieci i młodzieży z najbardziej potrzebujących rodzin. Tym razem obdarowała nimi ponad 60 dzieci z placówek wsparcia dziennego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci znajdujących się w Policach.

To spotkanie było też okazją do porozmawiania o pracy komornika, zadawania pytań. Z tej okazji skorzystali również rodzice, którzy mogli dopytać o prawne kwestie swojego zadłużenia i sposobu jego egzekwowania.

– Takie wsparcie jest potrzebne, a wręcz drogocenne, bo większość naszych wychowanków pochodzi z najuboższych rodzin i mimo wsparcia rządowego, ma trudności w zakupieniu dla swoich dzieci nowych plecaków. Ten podarunek spowoduje, że nasze dzieci nie będą stygmatyzowane w szkołach chociażby przez to, że mają stare plecaki. Bardzo, bardzo mocno doceniamy tę pomoc – mówiła kierowniczka placówek pani Alicja.

Tym razem wyprawki trafiły do dzieci i młodzieży w Policach.

– To już kolejny rok, w którym mamy możliwość przekazać uczniom plecaki od Izby Komorniczej ze Szczecina – informuje Angelika Muchowska rzeczniczka prasowa TPD. – Tym razem wybraliśmy placówki w Policach. Nie są to łatwe decyzje, ponieważ prowadząc ponad 100 placówek w województwie, również w obszarach wiejskich, te potrzeby są zdecydowanie większe. Należy się jednak cieszyć z każdej pomocy. Dzisiejsze spotkanie pozwoliło podnieść świadomość młodych ludzi. Pojawiły się pytania ze strony młodzieży dotyczące dziedziczenia długów i zabezpieczenia swojej sytuacji przed wejściem w dorosłość. Nie ukrywam, że to przykre, kiedy młoda osoba już jako nastolatek musi martwić się o nie swoje zobowiązania, jednak budowanie tej świadomości jest zasadne, a takie spotkania doskonale temu służą.

Po zakończeniu spotkania każdy miał okazję porozmawiać również indywidualnie z przewodniczącym Izby Tomaszem Szybalskim. Zrodził się plan, aby takie spotkania odbywały się cyklicznie.

Placówki wsparcia dziennego TPD są bezpłatne i ogólnodostępne dla wszystkich rodzin, bez względu na sytuację materialną.

(sag)