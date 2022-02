Od dziś wnioski o 500 plus na kolejny okres

Od 1 lutego można złożyć elektronicznie wniosek do ZUS o „500+” na nowy okres świadczeniowy - od 1 czerwca 2022 r. do 31 maja 2023 roku. Osoby, które złożą prawidłowo wypełniony wniosek do 30 kwietnia, otrzymają świadczenie do 30 czerwca.

- Wniosek na nowy okres można złożyć przez Platformę Usług Elektronicznych (PUE) ZUS - przypomina Karoll Jagielski, regionalny rzecznik ZUS województwa zachodniopomorskiego. - Będą to mogli zrobić: matka albo ojca dziecka, osoba, która sprawuje pieczę zastępczą nad dzieckiem albo jest opiekunem prawnym, albo opiekunem faktycznym, dyrektor placówki opiekuńczo-wychowawczej, opiekuńczo-terapeutycznej, interwencyjnego ośrodka preadopcyjnego, domu pomocy społecznej.

Rodzic dziecka, który ma numer PESEL, może przesłać wniosek także przez portal Emp@tia albo swój bank – jeśli uruchomił taką usługę.

(Ksz)