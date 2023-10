Od dziś trudniej na pl. Zwycięstwa

Antoni

2023-10-13 07:56:09

Trudno to jest przejść chodnikiem na Bałuki przy piekarni Bagietka gdzie CODZIENNIE rano około 7 parkuje na ŚRODKU chodnika dostawczak , parkuje tak że pieszy musi maszerować ulicą a pan kierowca twierdzi że tak KAZALI mu parkować POLICJANCI !! ciekawe !?, halo ! panowie policjanci co wy na to ? pomijam taki drobiazg że nowy dopiero co położony chodnik już ma połamane płyty od dostawczaka czy ktoś zrobi z tym gościem porządek ? przydałyby się także słupki na środku chodnika ....