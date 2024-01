Ocalić od zapomnienia. Izba Pamięci w Liceum Ogólnokształcącym im. Sybiraków

Fot. Szczecińska Szkoła Florystyczna

Od 13 października 2022 roku Liceum Ogólnokształcące w Szczecińskiej Szkole Florystycznej nosi nazwę Sybiraków. Pamięć o Polakach zesłanych na Sybir towarzyszy młodzieży na co dzień, a od niedawna szkoła ma Izbę Pamięci, w której zgromadzono pamiątki przekazane przez Polaków, których deportowano do przymusowej pracy w łagrach podczas drugiej wojny światowej.

W zbiorach licealnej Izby Pamięci są zdjęcia, dokumenty, listy do rodziny, pocztówki. Niektóre jeszcze sprzed deportacji, inne już z codziennej rzeczywistości Polaków zmuszonych żyć poza ojczyzną.

– To dokumenty, ale jednocześnie bardzo osobiste wspomnienia świadków i uczestników historii, dowody na to, w jaki sposób Polacy funkcjonowali na zesłaniu i jak trudną była ich droga powrotu do kraju – mówi dr Anna Michałek-Simińska, wicedyrektor Liceum Ogólnokształcącego im. Sybiraków, a jednocześnie nauczycielka historii.

Szkoła od lat współpracuje z dwoma związkami skupiającymi Sybiraków, a żywe lekcje historii są tu na porządku dziennym – to przede wszystkim zasługa Mirelli Okińczyc-Zuwalskiej, dyrektor Szczecińskiej Szkoły Florystycznej. Młodzież, dzięki regularnym spotkaniom i wieczornicom, ma możliwość kontaktu ze świadkami tamtejszych wydarzeń, uczy się patriotyzmu i odpowiedzialności. Opiekuje się także Pomnikiem Pamięci Sybiraków na Cmentarzu Centralnym w Szczecinie – porządkuje teren wokół niego, zapala znicze.

Uroczystość otwarcia Izby Pamięci uświetnili zacni goście: Zofia Wojewnik – Prezes Związku Sybiraków Oddział w Szczecinie, Albert Miłaszewski – Prezes Zachodniopomorskiego Związku Sybiraków, Tadeusz Słonina – wiceprezes Zachodniopomorskiego Związku Sybiraków oraz członkowie obu związków.

– W naszej Izbie mamy między innymi zbiory pana Tadeusza Słoniny – wyjaśnia nauczycielka historii. – Są również materiały zgromadzone przez Stanisława Wasilewskiego i przekazane szkole przez jego wnuka. W gablotach znajduje się m.in. Zezwolenie Polsko-Radzieckiej Komisji Mieszanej ds. Ewakuacji na stały pobyt w Polsce dla rodziny Stefanii Nogal-Pastuszko z 1945 r., pamiątki i dokumenty rodzinne z Kazachstanu Weroniki Nieznanowskiej, pismo Polskiej Komisji Strat do p. Jadwigi Pastuszki informujące o próbach ustalenia pobytu rodziny Nogalów w Rosji, list od Jana Dębskiego z frontu II wojny światowej do córki Ireny Dębskiej z kwietnia 1945 r. Jan Dębski zginął kilka dni później, został pochowany w Zgorzelcu. Dla młodzieży to rzeczy niezwykle cenne, otwarte lekcje historii, którą mogą poznać na żywo, uczyć się jej nie tylko z podręcznika. To najważniejsze zadanie naszej Izby Pamięci, którą chcemy pokazywać także młodzieży z innych szkół. Niebawem powstanie także strona internetowa poświęcona Izbie Pamięci, natomiast wszystkie dokumenty i materiały zostaną opracowane i opatrzone komentarzami historycznymi.

Na otwarciu Izby Pamięci nie zabrakło najważniejszych osób – Sybiraków. Wzruszeniom nie było końca, szczególnie że licealiści przygotowali na tę okazję bogaty program artystyczny, którego głównym punktem było rozstrzygnięcie konkursu poetyckiego poświęconego pamięci Sybiarków.

– W młodzieży drzemie talent literacki – podsumowuje Anna Michałek-Simińska. – Dla Sybiraków zaś to dowód, że młodzież chce pamiętać i pielęgnuje historię.

Zwyciężczyniami konkursu zostały Martyna Mróz z klasy 4a, Julia Burghardt, uczennica klasy 3b oraz Zofia Kidula z 1a. ©℗

(kel)