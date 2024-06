Obywatelskie zatrzymanie pijanego kierowcy. W ogóle nie powinien siedzić za kółkiem

Fot. Sylwia Dudek

Dzięki reakcji mieszkańców Szczecinka policjanci zatrzymali pijanego kierowcę. 51-letni mieszkaniec miasta kierował samochodem mając prawie 3 promile alkoholu w organizmie.

Policjanci zostali wezwani na ul. Kościuszki, gdzie według zgłoszenia doszło do obywatelskiego ujęcia nietrzeźwego kierującego. Mężczyzna wspólnie z pasażerem pił alkohol w parku, a następnie wsiadł do samochodu i ruszył z parkingu, by włączyć się do ruchu. W tym momencie zareagowali świadkowie tego zdarzenia, którzy próbowali zatrzymać kierującego. Mężczyźnie udało się jednak odjechać. Na szczęście całą sytuację zauważył inny kierowca, który zatrzymał się i wraz z jednym ze świadków zdarzenia pojechał za pijanym kierowcą. Udało się im go zatrzymać w zatoczce autobusowej. Jako pierwszy na miejscu pojawił się patrol straży miejskiej, a chwilę później zjawili się tam policjanci.

Mundurowi wylegitymowali mężczyznę, którym okazał się 51-letni mieszkaniec Szczecinka. Podczas sprawdzania kierującego w policyjnych systemach okazało się, że mężczyzna w ogóle nie powinien siedzieć za kółkiem, ponieważ sąd orzekł wobec niego dożywotni zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych. Patrol zbadał również stan trzeźwości kierującego. Policyjny alkotest wykazał w pierwszym badaniu 2,6 promila alkoholu w organizmie.

Mężczyzna noc spędził w policyjnym areszcie, a za swoje czyny odpowie przed sądem. Za jazdę w stanie nietrzeźwości grozi mu do 5 lat pozbawienia wolności.

(k)