Obwodnica Polic za pięć lat. Jest umowa na projekt i budowę drogi

Umowę podpisali: ze strony Gminy Police burmistrz Władysław Diakun, a ze spółki Strabag Marek Zaręba i Piotr Fedczuk. Fot. Agnieszka Spirydowicz

Jest umowa na zaprojektowanie i wybudowanie obwodnicy Polic. Gmina Police podpisała ją w czwartek z firmą Strabag, która w przetargu zaoferowała najniższą cenę - niespełna 116,5 mln zł. Na zrealizowanie umowy wykonawca ma czas do 16 listopada 2028 r. Zaprojektuje dwa odcinki drogi, ale wykona tylko jeden z nich - prowadzący od ul. Tanowskiej do ul. Przęsocińskiej.

- Takiej umowy (na tak wysoką kwotę - red.) w historii samorządu polickiego jeszcze nie podpisywaliśmy - mówi burmistrz Polic Władysław Diakun.

W przetargu na realizację tej inwestycji w formule „zaprojektuj i wybuduj” wpłynęły trzy oferty. Wybrano tę z najniższą ceną. To oferta spółki Strabag z Pruszkowa, która zamawiane prace wyceniła na 116 milionów 492 tysiące 685 złotych. Wykonać je ma w ciągu 60 miesięcy.

- Realizujemy takie zadania już od co najmniej kilku lat - mówił tuż przed podpisaniem umowy Marek Zaręba, dyrektor techniczny oddziału firmy Strabag. - Ten kontrakt jest jednak specyficzny, bo musimy po drodze uzyskać decyzję środowiskową. Ta decyzja środowiskowa to chyba element najtrudniejszy w tym zadaniu. Bo jeśli chodzi o samo budowanie, to jesteśmy profesjonalistami i tego się nie boimy.

Gmina zaoferowała wsparcie m.in w pracach dotyczących właśnie uzyskania decyzji środowiskowych.

Umowa obejmuje zaprojektowanie dwóch odcinków drogi: od ul. Tanowskiej do Przęsocina i od Przęsocina do ul. Nadbrzeżnej. Ale realizację już tylko tego pierwszego odcinka, czyli budowę nowej drogi od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 114 (ul. Tanowska) do skrzyżowania z drogą powiatową nr 3914Z Szczecin - Przęsocin - Police (ul. Przęsocińska ), wraz z budową trzech rond: na skrzyżowaniu z drogą wojewódzką nr 114 (ul. Tanowska), na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 3913Z Police - Siedlice - Pilchowo i na skrzyżowaniu z drogą powiatową nr 3914Z (ul. Przęsocińska). To oczywiście także m.in. wykonanie infrastruktury dla pieszych i rowerzystów w rejonie planowanych skrzyżowań oraz zmiana przebiegu istniejących dróg w celu przywrócenia naruszonych połączeń lub zapewnienia dojazdu do nieruchomości.

Inwestycja ma się zakończyć uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie nowej drogi.

Gmina na budowę obwodnicy Polic dostała 245 mln złotych dotacji z Polskiego Ładu. Inwestycja od początku budziła wiele kontrowersji. Pierwsze koncepcje wywołały protesty części mieszkańców. Po konsultacjach społecznych gmina zaproponowała przebieg, który określiła jako kompromisowy. Policki samorząd przygotowuje też koncepcję połączenia tej nowej drogi z Trasą Północną Szczecina.©℗

(sag)