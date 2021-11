Do 20 grudnia br. kierowcy z prawobrzeża Świnoujścia muszą się liczyć z utrudnieniami w dotarciu do przeprawy promowej na Warszowie (promy „Bielik”). W związku z pracami na torach zamknięty został przejazd kolejowy u zbiegu ulic: Barlickiego, Dworcowej, Nadbrzeżnej i Bunkrowej. Dojazd do i z przeprawy promowej oraz dworca kolejowego będzie odbywał się objazdem przez teren Zarządu Morskich Portów Szczecin i Świnoujście.

(rj)