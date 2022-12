Obchodzimy Boże Narodzenie

Obchodzimy Święta Bożego Narodzenia. Spotykamy się w gronie najbliższych, spędzając wspólnie wyjątkowy czas. Częścią tradycji towarzyszącej tym dniom jest odwiedzanie szopek z inscenizacją narodzin Jezusa.

Historycy szacują, że pierwsza szopka sięga tradycją początków chrześcijaństwa i ma związek z cesarzową Heleną, która w IV wieku n.e. nakazała zbudowanie w betlejemskiej grocie marmurowego żłóbka symbolizującego narodziny Dzieciątka Jezus. Z czasem do żłóbka dodano figury świętej rodziny i pasterzy.

Natomiast żywą szopkę bożonarodzeniową wystawiono po raz pierwszy w wigilię 1223 roku. I zawdzięczamy to św. Franciszkowi z Asyżu. Wprowadzając do szopki żywego woła i osła chciał on w ten sposób przybliżyć zgromadzonym wieśniakom tajemnicę narodzin Chrystusa.

Gdzie w tym roku w Szczecinie staną tradycyjne szopki świąteczne? Żywa szopka będzie wystawiana w dniach 24-26 grudnia na terenie parafii pw. Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Szczecinie-Żydowcach przy ulicy Srebrnej 8.

- Szopkę poświęci ksiądz biskup Henryk Wejman – poinformował nas ks. Jan Dziduch z parafii w Żydowcach. – W realizację żywej szopki było i jest zaangażowanych wiele osób z naszej parafii. W ramach przygotowań należało m.in. wykonać drewniane elementy, zrobić zagrody dla zwierząt oraz załatwić słomę i siano potrzebne na zadaszenie i jako wyściółkę oraz pokarm dla zwierząt, wśród których będą osioł, kozy, owce kameruńskie, króliki i różnorodny drób.

Z kolei w kościele pw. św. Ottona z Bambergu na osiedlu Zawadzkiego-Klonowica planowana jest szopka bez udziału zwierząt. Będzie ona dostępna na zewnątrz kościoła. ©℗

(żuk)